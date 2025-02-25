Выборы в Германии: будущий канцлер намерен активно противодействовать Трампу и Путину, стремится создать ядерный зонтик для Украины и новый военный союз

Спустя три с половиной месяца после распада коалиции Германия избрала новый парламент. Результаты показывают, что блок ХДС-ХСС и его кандидат в канцлеры Фридрих Мерц должны сформировать коалицию. Результат СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца стал самым слабым за историю выборов в Бундестаг. При этом праворадикальная пророссийская "Альтернатива для Германии" (АдН) вдвое улучшила свои показатели.

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Перед следующим федеральным правительством, которое вероятнее всего возглавит Фридрих Мерц, стоят серьезные задачи. Ему необходимо принять бюджет, договориться с европейскими партнерами о том, как ответить на вызовы, брошенные новой администрацией США. Главный из которых – как противостоять России и помогать Украине в то время, когда стало понятно, что на США при президенте Дональде Трампе больше нельзя полагаться в этих направлениях.

Об основных выводах от внеочередных выборов в Бундестаг Германии – в материале OBOZ.UA.

Фридрих Мерц – надежда для Украины

Победа ХДС-ХСС и то, что Фридрих Мерц, кандидат от консерваторов, станет следующим канцлером Германии – положительный для Украины фактор, ведь в программе консерваторов, например, речь идет о том, что Украине следует и дальше оказывать "всеобъемлющую" помощь и "поддерживать курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО".

Собственно, лично Мерц имеет четкую репутацию ярого сторонника Украины в войне против РФ. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших Украину после начала российского полномасштабного вторжения. В начале мая 2022 года, прибыв в Киев, Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также осмотрел последствия российской оккупации в Киевской области.

Мерц постоянно критиковал правительство Шольца за слишком вялую, как для него, и недостаточную поддержку Берлином Украины. К примеру, по мнению Мерца, Германии нельзя "стоять в стороне" в вопросе поставки Украине западных боевых самолетов. Мерц не раз призвал Шольца предоставить украинцам дальнобойные ракеты Taurus, которые планирует сделать, став канцлером, а также усилить поддержку Сил обороны Украины другими важными видами вооружений.

"Мерц – один из немцев, которые имеют лучшие связи в США и очень хорошо относится к этой стране", – говорили аналитики еще несколько недель назад. Так, будущий канцлер еще не так давно клялся заключать "сделки" с Трампом. Он предложил Германии добиться расположения Трампа, купив американские истребители F-35 и увеличив расходы на оборону, чтобы Германия постоянно превышала целевой показатель расходов НАТО на 2% ВВП. Однако выступление представителей новой администрации в Мюнхене и последние заявления Дональда Трампа по России и Украине кардинально изменили его видение.

Сегодня Фридрих Мерц заявляет, что хочет, чтобы Европа получила полную независимость от США. Мерц выдвинул идею создания нового европейского оборонного союза вместо НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Он решительно настроен по отношению к России, но, по-видимому, столь же решительно намерен выступить и против Трампа.

"Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет в полной мере выполнять обязательства по помощи по договору НАТО. Германия должна провести переговоры с Францией и Британией, чтобы использовать ядерное оружие для защиты территории Украины на фоне смены риторики США", – считает будущий канцлер Германии.

По его словам, власти Франции уже несколько раз обращались к правительству ФРГ с предложением обсудить ядерные гарантии для Украины, но до сих пор Берлин на это не отвечал. Франция и Великобритания имеют свое ядерное оружие, но потенциал двух стран в разы меньше ядерных запасов России. В Германии размещено американское ядерное оружие и нет своего, но в случае войны бомбардировщики Люфтваффе могут использовать ядерные снаряды США.

Мерц, похоже, понял, какую угрозу представляет Трамп и сигнализирует, что при его правительстве Германия кардинально изменит свою внешнюю политику. Это хорошая новость для Украины, которую в последние недели новая администрация США и лично Трамп запугивали как могли.

Новая коалиция – для Украины все хорошо

Мерц совсем скоро начнет непростую задачу по формированию нового правительства Германии с СДПГ или Зелеными – или, возможно, с обоими. Он хочет сформировать новое правительство как можно быстрее.

"Мир не ждет нас, и не ждет длительных коалиционных переговоров", – уверен Мерц. Он уже сказал потенциальным союзникам по коалиции, что не потерпит никаких задержек или чрезмерных торгов, ведь Германия сталкивается со слишком большим количеством кризисов на многих фронтах, чтобы медлить.

После скандального распада трехпартийной "светофорной" коалиции правительства Шольца главным партиям нужно будет продемонстрировать избирателям — и своим американским критикам – что они могут создать устойчивое и крепкое правительство, которое сможет продемонстрировать, что Европа имеет значение.

Согласно результатам, альянс между ХДС-ХСС и СДПГ имеет наиболее хорошие шансы на получение большинства. Вероятная коалиция, которую соберет Мерц, имеет все шансы договориться о более жесткой линии поддержки Украины (и укреплении европейской безопасности), чем это удавалось Германии в последние годы.

Второй партией в вероятной коалиции Мерца является СДПГ Олафа Шольца, называвшего себя "канцлером мира", не желая эскалации из РФ. Но Шольц заявил, что не будет входить в команду СДПГ в какой-либо коалиции. Это открывает перспективы для нынешнего министра обороны Бориса Писториуса, еще одного сторонника жесткой линии по противодействию Москве.

Провал Шольца

Социал-демократическая партия потерпела катастрофическое поражение на этих выборах. Ее поддержка опустилась до своего исторического минимума 16%, а партия Шольца заняла только третье место. Спад продемонстрировали и остальные партии из правящей "светофорной" коалиции, распавшейся в ноябре прошлого года после выхода свободных демократов. "Зеленые" получили около 13%, а Свободные демократы вообще не прошли в бундестаг (у них меньше 5%).

На этих выборах Олаф Шольц пытался предстать в образе "канцлера мира" и подчеркивал, что он проводит здравомыслящую политику. В то время как Мерц уже давно хотел бы поставить Украине крылатые ракеты Taurus, действующий канцлер все еще отказывается это сделать. Однопартийцы Шольца утверждают, что он соблюдал "средний курс" между "ястребами" и "голубями", стремясь оказать Украине помощь, не провоцируя Россию и не огорчая слишком пацифистски настроенную часть немецкого общества. Но во время такой политики ему удалось оттолкнуть от себя практически всех: и тех, кто считает, что он должен сделать больше, и желающих мира с Кремлем.

Свою "партию" Шольц продолжил "миротворческим звонком" к российскому диктатору Путину, после чего подчеркнул, как "непреклонно" он и никто другой гарантировал и гарантирует, что Германия не примет неправильных решений в этом "конфликте". Всё это не помогло.

Ультраправые увеличивают популярность

Ультраправая партия АдН получила 20,8% голосов, не только удвоив свой результат по сравнению с 2021 годом, но впервые став второй по силе партией в Бундестаге. К этому следует добавить, что "Альтернатива" в Восточной Германии получила еще более впечатляющий результат – около 30% голосов, опередив остальные партии.

Есть большая угроза, что если Мерц не оправдает доверия, то в следующий раз ультраправые гарантированно придут к власти в ФРГ. Лидер АдН Алиса Вайдель в приступе эйфории уже прогнозирует, что ее партия станет сильнейшей на следующих выборах.

"Мы добились исторического результата. Я прогнозирую: нам не придется ждать еще четыре года, мы обгоним ХДС".

"Альтернатива для Германии" выступает за прекращение поддержки Украины и возобновление импорта газа из России. Алиса Вайдель заявила, что АдН хочет установить "очень хорошие отношения" с Россией. Она также отметила, что хочет добиться снятия санкций с РФ, потому что они вредят ФРГ, которая перестала быть конкурентоспособной.

Из позитива можно отметить, что никто в Германии пока не планирует создавать коалицию с ультраправыми, а также то, что другая партия из числа "друзей Путина" – "Союз Сары Вагенкхнет", не смогла пройти в Бундестаг.

Российско-американский фактор

Россия не была бы Россией, если бы не толкала свой нос в эти немецкие выборы. Так, связанные с РФ сети интернет-дезинформации активно проводили кампанию по распространению предупреждений о фейковых террористических угрозах в Германии, пытаясь посеять страх среди населения и уменьшить явку на выборах. Также боты распространяют ложные слухи, направленные на дискредитацию кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца и продвигали положительную информацию о пророссийской ультраправой АдН.

Параллельно с Кремлем в Европе появился еще один дестабилизирующий фактор – новая администрация президента США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с главой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которую в Германии восприняли как открытую поддержку со стороны администрации Трампа. Ранее Венс выступил на Мюнхенской конференции безопасности с критикой многих европейских стран, относительно притеснений, по его мнению, ультраправых политических сил, которых не хотят допускать к власти.

Миллиардер и мировой олигарх Илон Маск неоднократно рекламировал АдН на своем аккаунте X и оскорблял почти всех топовых немецких политиков, особенно Олафа Шольца. В январе он также выступил на виртуальном митинге в поддержку партии, где сказал, что "хорошо гордиться немецкой культурой, немецкими ценностями и не терять их в каком-то мультикультурализме, который во многом разбавляет", что было истолковано как ссылка на нацистское прошлое страны.

Коалиция будет проукраинской, а ультраправые пока не представляют большой угрозы

Главный результат этих выборов – то, что вероятнее всего будет коалиция между христианскими демократами и социал-демократами, что есть позитив для Украины. При этом действующий канцлер Шольц уже заявил, что он не будет дальше в политике, то есть он не будет министром в новом правительстве – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

По мнению эксперта, сейчас наиболее интересен вопрос, какие фракции социал-демократов будут представлены в новом правительстве. Потому что там есть разные люди. Например, Мютценых или Штейгнер – некие в какой-то степени пророссийские политики. С другой стороны, есть более решительные политики, как министр обороны Борис Писториус или руководитель социал-демократической партии Ларс Клинбайль. Если они будут в новом правительстве, тогда это будет, пожалуй, даже проукраинское правительство, чем сегодняшнее правительство. Что касается будущей коалиции, то социал-демократы, и христианские демократы, кажется, сейчас достаточно депутатов, чтобы создать двухпартийную коалицию, которая из-за этого будет более устойчивой.

"То, что в последнее время заявлял Мерц о поддержке Украины, руководящей роли Германии в ЕС, уменьшении зависимости от США, это все очень хорошо звучит, но большой вопрос, хватит ли у него ресурсов и поддержки, чтобы свои идеи воплотить в жизнь. То есть он проевропейский, проукраинский, он за то, чтобы поставлять ракеты Украине, но для этого ему потребуется общественная поддержка в Германии и других европейских стран Европейского Союза. И вот это для меня еще открытый вопрос", – отмечает Андреас Умланд.

Что касается поражения представителей прошлого правительства, то, по словам Умланда, немцы очень разочаровались в представителях политических сил коалиции Шольца. К этому добавился и персональный фактор. К слову, лидер свободных демократов Линднер достаточно непопулярен в Германии. То же самое и у социал-демократов, ведь Шольц сегодня удивительно непопулярный политик в Германии.

"Что касается результата АдН, Германия отличается тем, что эта ультраправая, праворадикальная партия в контексте немецкой политики изолирована и стигматизирована. Это отличает ситуацию от других стран. Например, скажем, в Австрии, в Италии они создают коалицию и у власти. Поэтому даже если АдН на следующих выборах получит еще больше процентов голосов, то она, я думаю, пока так и будет оставаться изолированной партией. Пока это не выглядит для меня фундаментальной проблемой для немецкой демократии. Это проблема, и у этой партии будет сейчас сильный голос в парламенте. У них будет большая фракция, но пока АдН не будет частью как федерального правительства, так и региональных правительств тоже", – констатировал Андреас Умланд.