Дональд Трамп – о законопроекте, включающем военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, который провалился благодаря усилиям республиканцев: "Они хотят дать 100 миллиардов долларов нескольким странам. Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они их вернут. Если они не могут их вернуть, они не обязаны их возвращать... но если они уходят к другой стране, они бросают нас, как собаку. Если это случится с нашей страной, то очень просто – мы позвоним [в банк] и скажем, что хотим получить свои деньги, потому что мы даем деньги, а потом они переходят на другую сторону".

Непонятно, на какую такую "другую сторону" могут перейти Израиль и Украина в фантазиях бывшего – и, может быть, будущего – президента США. Но очевидно, что он продолжит шантажировать союзников, что уже, по сути, делает с помощью своих последователей в конгрессе.

И речь не только об Украине и Израиле. Во время того же выступления Трампа он заявил, что в случае нападения России на страну НАТО, которая, по его мнению, не выполняет своих финансовых обязательств, США не будут ее защищать. "Вы не заплатили, у вас просрочка? Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их [Россию] делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам".