'Вы клоуны': депутат Европарламента поставил 'диагноз' ООН после циничного поста в день подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на вторник взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего более 80 населенным пунктам грозит затопление. Организация Объединенных Наций, международная организация, которая была создана для поддержки и укрепления международного мира и безопасности, никак не прокомментировала очередное военное преступление террористов, опубликовав циничный пост.

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Действия ООН прокомментировал депутат Европейского парламента Томаш Здеховски. Об этом он написал в Twitter.

Так, в официальном аккаунте ООН в Twitter опубликовали сообщение, которое рассказывает о "Дне русского языка", который сопровождали картинкой с перечислением "целей в сфере устойчивого развития", по меньшей мере часть из которых говорящий на русском языке ночной теракт оккупантов поставил под угрозу. А вот о подорванной Каховской ГЭС в этой международной организации не упомянули.

Поэтому Томаш Здеховски назвал ООН клоунами.

Следует отметить, что в результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны предполагаемого подтопления уже приступили к эвакуации людей. По данным Херсонской ОВ, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тысяч мирных жителей. Как тот факт, что в результате действий оккупантов тысячи людей вынуждены были покинуть свои жилища, коррелирует с целями "ликвидации нищеты" и "устойчивых городов и населенных пунктов" – в ООН пока не задумались.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.