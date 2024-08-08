ВВС Израиля ночью нанесли удары по объектам 'Хезболлы' на юге Ливана. Видео

В ночь на 8 августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана. В результате атаки были уничтожены объектов террористической инфраструктуры.

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Израильские войска ударили по ливанским боевикам в районах Бинт-Джебейль, Мадждаль-Зун и Дуэйр. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля опубликовала видео одного из высокоточных авиаударов по террористам в южной части Ливана. Самолеты ЦАХАЛ атаковали цель к югу от Цура, примерно в семи километрах от границы с Ливаном. Также авиаудары были нанесены в районе Кфура на юге Ливана.

В свою очередь ливанские СМИ заявили, что кроме авиаударов израильские войска вели артиллерийский огонь. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла цели в районе Альма-аш-Шааб. Ливанские источники сообщают о раненых и как минимум одном погибшем.

Кроме того, Армия обороны Израиля продолжает действовать в центральной части Газы. За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических целей по всему сектору Газа, включая военное сооружение, с которого террористы обстреливали войска Армии обороны Израиля, объекты военной инфраструктуры, вооруженных террористов и пусковую установку на севере Газы, с которой террористы несколько дней назад запускали снаряды в сторону юга Израиля.

Напомним, силы обороны Израиля подтвердили ликвидацию высокопоставленного чиновника ХАМАС Абеда аль-Зери. Он занимал позицию оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС и был министром экономики в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.