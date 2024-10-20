Вучич впервые за более чем 2 года позвонил Путину: он похвастался "хорошим" разговором и поблагодарил диктатора за газ. Видео

Президент Сербии Александр Вучич провел "хороший разговор" по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Подобный звонок состоялся впервые за 2,5 года.

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Вучич похвастался переговорами с российским главарем на своей странице в Instagram 20 октября. Формальным поводом было 80-летие освобождения Белграда от немецких войск во Второй мировой войне.

"Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", – заявил сербский политик.

Он поблагодарил Путина за "достаточные объемы газа для Республики Сербия этой зимой" и подчеркнул "очень выгодные цены" на них. Также сообщил, что они обменялись мнениями по экономическим, политическим и другим важным двусторонним вопросам.

"Я выразил надежду, что, как и два с половиной года назад, Сербия не введет санкции против РФ", – сказал Вучич.

Он заявил о желании развивать сербско-российские отношения и "доверие" между странами.

Тем временем в Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсуждали и войну в Украине (официальный Белград эту тему не упомянул).

Стороны, по версии Москвы, "еще раз подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества во всем мире" и договорились "продолжать поддерживать личные контакты".

Как писал OBOZ.UA, Сербия неоднократно осуждала полномасштабное вторжение РФ в Украину в ООН и на других международных площадках, но отказывалась присоединиться к международным санкциям.

Вучич недавно отрицал тесные связи с Путиным и заверял, что Сербия не является "троянским конем" для Москвы в Европе.

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