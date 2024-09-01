'Сербия не является 'троянским конем Москвы в Европе': Вучич публично открестился от связей с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич открестился от тесных связей с российским диктатором Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что его страна не является "троянским конем" для Москвы в Европе.

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По словам Вучича, он не встречался с Путиным после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сербский президент заявил на конференции Globsec в Праге 31 августа, сообщает "Радио Свобода".

Стоит отметить, что Сербия отказывалась присоединиться к европейским санкциям после вторжения России в Украину, а также высказывала другие разногласия с ЕС касательно РФ. Вучич отметил, что не скрывает "хороших связей" с российскими властями, но опроверг информацию о том, что продолжает контактировать с кремлевским диктатором.

"Нет никаких обеих сторон. Мы на пути к ЕС. Да, у нас традиционно очень хорошие связи – и мы этого не скрываем, и я этого не стыжусь – с Россией. Так всегда было между сербами и россиянами", – сказал президент Сербии.

Также он добавил, что Европейский Союз должен больше доверять Сербии и ее стремлению к европейскому сообществу. По его словам, наибольшей проблемой на пути к ЕС являются не отношения Сербии с Россией или Украиной, а ситуация вокруг частично признанного Косово.

В то же время Вучич отметил, что его страна вряд ли вступит в Европейский Союз до 2028 года.

"Я не верю, что мы будем частью Европейского Союза в 2028 году. Этого не произойдет, я не вру своему народу. И я считаю, что если некоторые из нас и могут стать членами ЕС, то это не может произойти раньше 2030 года, но это только моя оценка. Что может произойти за это время, никто не знает", – заявил Вучич.

Напомним, Сербия начнет осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом. Белград принял стратегическое решение именно в пользу них, а не Китая, так как он хочет стать частью ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Сербия, известная своей симпатией к стране-агрессору РФ, все же продала Украине боеприпасов на 800 миллионов евро с начала полномасштабной войны. Экспорт снарядов производился через третьи страны.

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