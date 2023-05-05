Вучич после второй массовой стрельбы за неделю заявил о планах разоружения населения Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в стране ужесточат правила ношения и хранения короткоствольного огнестрельного оружия. Это произошло после второй массовой стрельбы через неделю.

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Такое заявление он сделал на внеочередной пресс-конференции в пятницу. Об этом сообщает сербское издание РТС.

Вучич подчеркнул, что все владеющие огнестрельным оружием будут проходить проверки. Также вдвое будут увеличены штрафы за незаконное владение оружием.

Кроме того, для владельцев оружия будут введены медосмотры, которые нужно будет проходить каждые полгода и год, а также психиатрические и психологические экспертизы.

"Проведем почти полное разоружение Сербии. [...] Чем меньше будет стволов, тем меньше будет опасности для наших граждан", – сказал президент Сербии.

Кроме того, он добавил, что МВД обязано принять все меры, чтобы те, кто владеет оружием незаконно, сдали его.

Напомним, неподалеку от сербской столицы Белграда 4 мая молодой человек расстрелял людей, убив восьмерых и ранив 13 человек. К поискам преступника привлекли более полутысячи правоохранителей.

Все произошло на следующий день после того, как в школе Белграда 13-летний ученик из оружия своего отца расстрелял школьников. Да, 3 мая подросток убил восьмерых своих одноклассников и охранника учебного заведения.

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