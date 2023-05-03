В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе: девять человек погибли, семь ранены

В Белграде 3 мая подросток устроил стрельбу в школе. Сначала семиклассник выстрелил в своего учителя, а затем наугад начал стрелять по ученикам и охраннику.

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Как сообщает сербский вещатель NSPM, ученик убил охранника и восемь детей, учитель и еще шесть учеников получили ранения. 14-летнего подростка, устроившего стрельбу, уже задержали правоохранители и выясняют мотивы преступления.

Милан Милошевич, отец одного из учеников начальной школы Владислава Рибникара, сказал, что его дочь была в классе во время стрельбы.

"Ей удалось убежать. (Подросток. – Ред.) ... сначала выстрелил в учителя, а затем начал стрелять наугад", – сказал Милошевич в интервью N1.

Офицеры в шлемах и бронежилетах оцепили территорию вокруг школы, которая находится в районе Врачар в центре Белграда.

"Я видела, как из школы выбегают дети с криками. Пришли родители, они были в панике. Впоследствии я услышала три выстрела", – рассказала государственному телеканалу РТС девушка, которая учится в соседней школе.

Как сообщила полиция, во время стрельбы ученик использовал ружье своего отца. Отметим, что в Сербии действуют очень строгие законы о владении оружием, и стрельбы такого масштаба встречаются относительно редко, однако уровень владения оружием в стране является одним из самых высоких в Европе.

Напомним, что 23 апреля в американском городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного балла. Пострадавшие были доставлены в две больницы. Сообщается, что жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет.

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