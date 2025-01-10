Вторая группа добровольцев Украинского легиона в Польше подписала контракт с ВСУ: среди них женщины

10 января 2025 г. в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялось подписание контрактов второй группой добровольцев "Украинского легиона". На этот раз в ряды защитников присоединились не только мужчины, но и три женщины.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины и Радио Свобода. Это вторая группа украинцев, которые, находясь за границей, изъявили желание присоединиться к Силам обороны.

Как отметил представитель командования подразделения, подполковник Петр Горкуша, количество новых рекрутов превысило показатель первой группы, которая присоединилась к Силам обороны в ноябре 2024 года.

По словам генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, после подписания первых контрактов в ноябре рекрутинговый центр получил всплеск заявок – в настоящее время их уже около 1300.

География легионеров расширилась: к добровольцам из Польши присоединились украинцы, проживающие в Чехии, Литве, Словакии, Дании и Германии. Самому младшему новобранцу исполнилось 18 лет, а самому старшему – 55.

Примечательно, что в этот раз среди добровольцев находились три женщины, избравшие специальности, связанные с медициной и связью.

Первый этап обучения добровольцев продолжается на полигонах в Польше, где тренировки проходят по стандартам НАТО под руководством польских инструкторов. Начальный период подготовки продлили с 35 до 45 дней для усовершенствования учебной программы. После завершения базовой подготовки часть легионеров продолжит специальную подготовку в Украине, а другие — на полигонах государств-членов НАТО.

Украинский легион был создан в рамках двустороннего соглашения безопасности между Украиной и Польшей, подписанного в июле 2024 года президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Подразделение оснащается современной техникой и оружием, позволяющим обеспечить высокую боеспособность.

Украинский легион – это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из проживающих за рубежом украинцев. Вступление в легион полностью добровольно, и каждый рекрут подписывает контракт с Вооруженными силами Украины. Рекрутинговый центр в Люблине продолжает прием заявок от украинцев из разных уголков мира. Подать заявку можно через официальный сайт Украинского легиона https://legion.army.gov.ua/ или в дипломатических представительствах в Европе.

Напомним, 16 ноября первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши.

Сначала количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к Украинскому легиону, оказалось очень незначительным.

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