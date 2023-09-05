Всю Испанию заливают дожди: из-за наводнений погибли пять человек. Фото и видео

Всю Испанию уже в течение нескольких дней заливают дожди. Из-за масштабных наводнений погибли пять человек.

Видео дня

Об этом сообщает The Local. Трое людей из-за сильных дождей пропали без вести (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В городе Альдеа-дель-Фресно, в Мадридском регионе, 4 сентября смыло автомобиль. Водителя не нашли до сих пор.

По данным государственного метеорологического управления Aemet, шторм на выходных затронул почти всю страну. При этом самые сильные дожди были зафиксированы в прибрежных провинциях Кадис, Таррагона и Кастельон.

В центральной провинции Толедо в результате урагана погибли три человека. Один мужчина был найден мертвым полицией во время попытки спасения на дороге недалеко от города Баргас, а еще один – скончался, когда спасатели пытались добраться до него в городе Касаррубиос-дель-Монте.

Двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет также погибли, утонув под проливным дождем при попытке подняться в ущелье в северо-восточном регионе Арагона.

Позже ​​полиция объявила, что тело мужчины лет пятидесяти было найдено возле реки в городе Камарена, также в провинции Толедо.

Местных жителей призывают не пользоваться транспортными средствами и оставаться дома из-за чрезвычайного риска штормов.

4 сентября был закрыт ряд линий метро в Мадриде и высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-западным регионом Андалусии, а также регионом восточного побережья Валенсии.

К слову, ученые предупреждают, что экстремальные погодные явления, такие как волны тепла и штормы, становятся более интенсивными в результате изменения климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа Словения страдала из-за масштабных наводнений. В стране погибли по меньшей мере три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!