Всю Испанию заливают дожди: из-за наводнений погибли пять человек. Фото и видео
Всю Испанию уже в течение нескольких дней заливают дожди. Из-за масштабных наводнений погибли пять человек.
Об этом сообщает The Local. Трое людей из-за сильных дождей пропали без вести (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В городе Альдеа-дель-Фресно, в Мадридском регионе, 4 сентября смыло автомобиль. Водителя не нашли до сих пор.
По данным государственного метеорологического управления Aemet, шторм на выходных затронул почти всю страну. При этом самые сильные дожди были зафиксированы в прибрежных провинциях Кадис, Таррагона и Кастельон.
В центральной провинции Толедо в результате урагана погибли три человека. Один мужчина был найден мертвым полицией во время попытки спасения на дороге недалеко от города Баргас, а еще один – скончался, когда спасатели пытались добраться до него в городе Касаррубиос-дель-Монте.
Двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет также погибли, утонув под проливным дождем при попытке подняться в ущелье в северо-восточном регионе Арагона.
Позже полиция объявила, что тело мужчины лет пятидесяти было найдено возле реки в городе Камарена, также в провинции Толедо.
Местных жителей призывают не пользоваться транспортными средствами и оставаться дома из-за чрезвычайного риска штормов.
4 сентября был закрыт ряд линий метро в Мадриде и высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-западным регионом Андалусии, а также регионом восточного побережья Валенсии.
К слову, ученые предупреждают, что экстремальные погодные явления, такие как волны тепла и штормы, становятся более интенсивными в результате изменения климата.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа Словения страдала из-за масштабных наводнений. В стране погибли по меньшей мере три человека.
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