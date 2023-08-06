Словения страдает из-за масштабных наводнений: погибли по меньшей мере три человека. Фото и видео

Словения страдает из-за масштабных наводнений. В стране погибли по меньшей мере три человека.

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Об этом сообщает France24. Стихийное бедствие называют самым серьезным за последние 30 лет. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы)

"Это худшее стихийное бедствие в (недавней) истории Словении, оно затронуло две трети территории страны", – заявил премьер-министр Роберт Голоб после заседания Совета национальной безопасности в субботу, 5 августа.

По его словам, масштаб ущерба от наводнения оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Внезапные наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, которые начались 3 августа затопили большие участки центральной и северной частей страны, отрезав доступ к деревням и нарушив движение транспорта.

По данным словенского информационного агентства STA, на данный момент погибли по меньшей мере три человека. Это – два гражданина Нидерландов и словенец. Тело одного мужчины было обнаружено на окраине Любляны на берегу реки Сава.

Город Црна-на-Короскем, примерно в 100 км к северу от столицы, пострадал больше всего и оказался отрезанным от цивилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее в течение трех дней оползней и наводнения унесли жизни десятки человек погибли. Тысячи людей эвакуировали.

К слову, летом 2023 года Европу накрыла рекордная жара. Температура достигает +47 градусов, из-за чего люди теряют сознание.

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