В Черное море зашла вторая за неделю группа кораблей НАТО. Фото

В пятницу, 12 марта, в Черное море вошла вторая постоянная морская группа кораблей Североатлантического альянса (НАТО) SNMG2.

Как сообщил морской обозреватель Yörük Işık на своей странице в Twitter, первым пролив Босфор покинул турецкий фрегат F247 TCG Kemalreis с вертолетом Sikorsky Seahawk на палубе. Спустя некоторое время вслед за ним в черноморскую акваторию зашел флагман – испанский фрегат F105 Cristobal Colon.

Кроме того, как пишет "Думская", также в группу входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra и патрульные корабли – греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет "Смелый".

Командиром отряда является контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегуйя. Что касается плана действий этих боевых кораблей в Черном море, то их в командовании НАТО пока не раскрыли.

Напомним, 10 марта в порт Одессы впервые с начала 2021 года зашли корабли НАТО – вторая противоминная группа SNMCMG2. Ее возглавил капитан первого ранга Юсуф Карагюлле. Флагман – турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa.

Кроме того известно, что самолеты Североатлантического альянса провели в Черном море масштабные учение, в ходе которых имитировали атаку этой группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев 10 марта с официальным визитом прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с генерал-лейтенантом Роджером Клотье. Он провел переговоры с украинским коллегой Александром Сирским.