В Черное море впервые с 2017 года зашел крейсер США: Россия установила слежку
В пятницу, 19 марта, в Черное море, пройдя пролив Дарданеллы, зашел USS Monterey CG61 – американский ракетный крейсер. Он прибыл с целью проведения операции по обеспечению безопасности на море.
Об этом сообщили на официальной странице Шестого флота США в Twitter. В предыдущий раз корабль такого класса заходил в Черное море в 2017 году, пишет "Думская".
"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – сказано в сообщении.
USS Monterey CG61 в Черном море в третий раз – ранее он был здесь в 1992 и 2011 годах.
В России визит американского крейсера не оставили без внимания и заявили о слежке за судном, передает заявление Национального центра управления обороной РФ "Интерфакс".
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", – отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Черное море третий раз с начала марта зашли военные корабли Североатлантического альянса (НАТО) – речь идет о судах испанского флота.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 марта в Черное море вошла вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2. Первыми Босфор прошли турецкий фрегат F247 TCG Kemalreis и испанский фрегат F105 Cristobal Colon (флагман).
Кроме них, в группу входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra и патрульные корабли – греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет "Смелый".
10 марта в порт Одессы впервые с начала 2021 года зашла вторая противоминная группа SNMCMG2 НАТО. Она провела в Черном море совместные учения с ВМС ВСУ.