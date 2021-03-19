В Черное море впервые с 2017 года зашел крейсер США: Россия установила слежку

В пятницу, 19 марта, в Черное море, пройдя пролив Дарданеллы, зашел USS Monterey CG61 – американский ракетный крейсер. Он прибыл с целью проведения операции по обеспечению безопасности на море.

Об этом сообщили на официальной странице Шестого флота США в Twitter. В предыдущий раз корабль такого класса заходил в Черное море в 2017 году, пишет "Думская".

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – сказано в сообщении.

USS Monterey CG61 в Черном море в третий раз – ранее он был здесь в 1992 и 2011 годах.

В России визит американского крейсера не оставили без внимания и заявили о слежке за судном, передает заявление Национального центра управления обороной РФ "Интерфакс".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Черное море третий раз с начала марта зашли военные корабли Североатлантического альянса (НАТО) – речь идет о судах испанского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL: