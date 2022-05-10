Вселенский патриархат признал православную церковь Македонии

Вселенский Патриархат принял важное решение относительно Церкви в Северной Македонии, которым признается законность ее иерархии. Следующим шагом может стать уже Томос об автокефалии.

Об этом в Facebook сообщил Глава Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Заря. Чтобы лучше разъяснить ситуацию, он напомнил историю.

"В 1967 году Церковь в бывшей югославской республике Македония самостоятельно объявила свою автокефалию. Сербская Церковь, считавшая ее своей частью, не признала это решение, однако не отрицала статуса клира и верных", – отметил Заря.

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По его словам, переговоры двух Церквей провалились, и в 2005 году СПЦ приняла решение о лишении сана иерархии и отлучении мирян.

"Параллельно СПЦ образовала собственную иерархическую структуру, находящуюся де-факто на территории Сербии", – отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что нынешнее решение Вселенского Патриархата по поводу евхаристического единения отвергает решение СПЦ относительно необоснованных отлучений клира и мирян.

"Ожидается, что уже в таком равноправном статусе должны пройти переговоры с Сербским Патриархатом, хотя вряд ли кто-то верит в их результативность", – добавил Зоря.

По словам архиепископа, Церковь в Северной Македонии находится примерно в таком же статусе, что и Православная Церковь Америки – не признается ее статус автокефалии, но признается законность ее иерархии.

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