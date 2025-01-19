'Все стало сложнее': СМИ сообщили, что может быть в 'мирном соглашении' Трампа

В ходе предвыборной гонки избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Однако после инаугурации и вступления в должность главы государства реализация таких обещаний выглядит сложнее.

Видео дня

Теперь команда Трампа говорит о новом "дедлайне" в 100 дней. Об этом говорится в материале The New York Times.

Накануне инаугурации Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине. При этом аналитики акцентируют, что главарь Кремля вряд ли хочет сейчас заключить сделку.

В свою очередь, будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог отметил, что команда Трампа хочет установить "срок в 100 дней, чтобы убедиться, что решение прочное, устойчивое и что эта война закончится".

Аналитики уверены, что, если новая администрация Белого дома захочет быстрой сделки по завершению войны, страна-агрессор Россия, вероятно, сохранит контроль над оккупированными территориями Украины. В то же время на Западе отмечают, что самая сложная часть любого соглашения – это соглашение о безопасности, которое гарантировало бы, что в будущем Путин не повторит акт агрессии против соседней страны.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что самой надежной гарантией безопасности станет вступление Украины в НАТО. Глава государства указал на неэффективность Будапештского меморандума 1994 года и отметил, что только членство Украины в НАТО удержит Путина от повторных атак.

Два высокопоставленных чиновника администрации Байдена заявили, что ключевым моментом будет то, захочет ли Трамп сохранить центральную роль США в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории. У Байдена настаивают, что для Трампа крайне важно продолжить военную поддержку Украины.

В свою очередь, российская сторона хочет гораздо более крупной сделки. В частности, Кремль требует, чтобы США вывели свои вооружения и войска из Европы. Касательно этого вопроса Трамп хранит молчание.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году вполне реально закончить войну. Однако для этого необходимы конкретные гарантии безопасности для Украины, которые будут исключать вероятность повторного вторжения России.

Ранее дипломат Роман Бессмертный заявил, что выдвижение Украине каких-либо условий и требований пойти на компромиссы и уступки в войне с Россией будет лишь стимулировать будущую агрессию Кремля. Более того, торговля территориями рано или поздно приведет к глобальной войне.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!