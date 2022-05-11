"Время Путина можно будет считать по часам": россияне рассказали, что думают об общей мобилизации. Видео

Россияне негативно воспринимают информацию о возможной всеобщей мобилизации для участия в войне против Украины. Некоторые даже угрожают в таком случае пойти с оружием на Кремль.

Такой вывод можно сделать из уличного опроса в России, видеозапись которого была выложена в интернет. Как видно из видео, в целом россияне не в восторге от перспективы идти в армию и ехать умирать в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На*уй эту призывную армию. Сейчас, в итоге, нас всех отправляют на погибель. Но не за наши интересы. Нам это не нужно. Никакому адекватному человеку не нужно. Те, кто Z, V ставят, – вот они пусть едут, если считают это нормальным. А я не считаю нормальным умирать за чужие интересы", – рассказал один россиянин.

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"Если на Россию нападут фашисты, то я готов защищать. А если не фашисты – то, может, это и к лучшему", – рассказал второй россиянин.

"На*рен оно мне нужно? Я считаю, что для начала надо победить фашизм здесь, а уже потом заниматься экспортом антифашизма. … Я, конечно, не читаю мысли Владимира Владимировича, но, на мой взгляд, если он сделает всеобщую мобилизацию, то можно будет считать по часам, сколько ему осталось царствовать. Как писали классики в свое время – армия обратит свои штыки против своей власти", – сказал третий.

"Если власть прямо скажет, что они объявляют мобилизацию, то это сильно пошатнет ее статус в глазах электората", – считает четвертый опрошенный россиянин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россией организуются провокации и теракты в городах РФ и за ее пределами, ответственность за которые возлагается на ВСУ.

Также многие военные эксперты склонялись к мнению, что 9 мая Путин может заявить о войне с Украиной и объявить мобилизацию в России. Однако, этого не произошло.

Отмечалось, что признание Россией "спецоперации" в Украине войной и всеобщая мобилизация будут означать для нашей страны еще большую эскалацию на фронте. В то же время последствия такого шага для самой страны-агрессорки будут гораздо более тяжелыми.