Путин может объявить войну Украине: Тука оценил последствия

Признание Россией "спецоперации" в Украине войной и всеобщая мобилизация будут означать для нашей страны еще большую эскалацию на фронте. Вместе с тем последствия такого шага для самой страны-агрессора будут намного более тяжелыми.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Если такие действия будут предприняты, то это неизбежно приведет к еще большей эскалации, к еще большему уровню агрессии со стороны России", – спрогнозировал он.

Тука добавил, что объявление военного положения в России не будет иметь особого значения для Украины в этой войне.

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Вместе с тем для самого режима в России этот шаг будет губительным. "Думаю, что это приведет к негативным для Путина процессам, которые начнут проявляться на территории самой РФ", – добавил политик.

В этом контексте Тука заверил, что реальные настроения в России в отношении войны в Украине далеки от того, как их преподносит кремлевская пропаганда. В частности, "не все как один готовы воевать".

Он также заметил, что ресурсы врага истощены. Об этом, в частности, говорит тот факт, что "с консервации снимается техника 1970–80-х годов и гонится на запад". Тука признал, что такого "железа" у страны-агрессора все еще немало.

"На таком металлоломе и с таким пушечным мясом Россия может еще довольно долго осуществлять агрессивные действия в отношении нашей родины. Но если это неизбежно, значит, нам придется воевать более эффективно и перемалывать больше живой силы и техники РФ", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, по информации CNN, президент страны-агрессора России Владимир Путин может объявить войну Украине 9 мая. За этим может последовать всеобщая мобилизация в РФ.