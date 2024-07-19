Зеленский станет первым за 27 лет иностранным лидером, который примет участие в заседании правительства Британии

Правительство Великобритании 19 июля проведет внеочередное заседание. В работе британского правительства примет участие находящийся в этой стране президент Украины Владимир Зеленский .

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Об этом официально сообщила Даунинг-стрит, 10, канцелярия премьер-министра Великобритании. Отмечается, что Зеленский станет первым с 1997 года иностранным лидером, который обратится к британскому правительству напрямую (в указанном году на Даунинг-стрит был президент США Билл Клинтон).

Ожидается, что украинский лидер проинформирует новый кабмин Британии о ситуации на поле боя в Украине и о необходимости наращивания европейской оборонно-промышленной базы. Также лидеры двух стран согласуют договор о поддержке оборонного экспорта, подписанный министрами обороны, чтобы запустить оборонно-промышленные базы Великобритании и Украины и увеличить производство военной техники и оружия.

Отмечается, что внеочередное заседание правительства Британии обусловлено "инициативой премьер-министра Кира Стармера по подавлению теневого флота России". Так что, очевидно, это также будет темой встречи Зеленского с новыми министрами Британии.

"Теневой флот РФ состоит из около 600 судов и составляет примерно 10% мирового флота "мокрых грузов". Он транспортирует примерно 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что приносит значительные средства для подпитки военной машины России. Некоторые из кораблей теневого флота выполняют шпионские функции, в то время как другие перевозят оружие в Россию", – рассказали на Даунинг-стрит, 10.

Как сообщал OBOZ.UA, во время британского саммита Европейского политического сообщества канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "родина Уинстона Черчилля является лучшим местом, чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины в ее борьбе за свободу, суверенитет и независимость".

Кстати, на этом саммите Украина подписала новые соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности – со Словенией и Чехией. Соглашения будут действовать в течение десяти лет. Подписание документов состоялось в Вудстоке, в ответных мероприятиях приняли участие президент Зеленский и премьеры Словении Роберт Голоб и Чехии Петр Фиала.

Таким образом, в целом Украина подписала уже 25 соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией , Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

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