Шольц: мы хотим объединить усилия и усадить российский теневой флот на цепь

Страна-агрессор Россия угрожает своим соседям многими способами. Среди них и "российский теневой флот", посредством которого Кремль финансирует войну в Украине. Но Европа намерена приложить усилия для сдерживания "теневого флота" РФ.

Видео дня

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам саммита Европейского политического сообщества. По его словам, инициативу посадить теневой флот РФ на цепь проявил новый британский премьер Кир Стармер.

"Москва пытается экспортировать нефть для финансирования войны против Украины с помощью достаточно старых танкеров, закупаемых через подставных лиц на мировом рынке. Этот теневой флот РФ представляет угрозу безопасности на море и, конечно, окружающей среде. Евросоюз уже ответил на это санкциями. Но теперь мы хотим объединить усилия в глобальную коалицию, чтобы поставить под контроль этот теневой флот России", – отметил Шольц.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что Россия является империалистическим агрессором, и поэтому политика ЕС в поддержке Украины неизменна.

"Европа выступает вместе против ужасающей войны, которую российский диктатор Путин ведет с неизменной остротой против Украины. Вся Европа, кроме Беларуси и России, все европейцы однозначно против российского империализма", – сказал Шольц.

Саммит Европейского политического сообщества, напомним, проводили в Британии. По словам Шольца, "родина Уинстона Черчилля является лучшим местом, чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины в ее борьбе за свободу, суверенитет и независимость".

Как сообщал OBOZ.UA, на этом саммите Украина также подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности со Словенией и Чехией, которые будут действовать в течение десяти лет. Подписание документов состоялось в Вудстоке, в ответных мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Таким образом, в целом Украина подписала уже 25 сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией , Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!