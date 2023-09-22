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"Возвращение жизни и справедливости": США передали Украине культурные ценности, похищенные РФ с оккупированных территорий. Фото

Анастасия Ковалева
Мир
2 минуты
1,4 т.
'Возвращение жизни и справедливости': США передали Украине культурные ценности, похищенные РФ с оккупированных территорий. Фото

В Вашингтоне, при участии президента Владимира Зеленского, прошла церемония возвращения культурных ценностей Украине. Они были украдены Россией с временно оккупированных территорий.

Об этом собщает Офис президента. Президент поблагодарил всех причастных за их работу, которая также направлена на поддержку Украины.

"Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", – заявил Зеленский.

Согласно информации источника, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой, была подписана соответствующая документация о передаче украинских артефактов, которые ранее были изъяты правоохранительными органами США.

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Глава государства выразил благодарность всем участникам за их труд и усилия, которые также направлены на поддержку Украины.

Со своей стороны, Оксана Маркарова отметила, что россияне постоянно пытаются украсть историю Украины, ее национальную идентичность, наши артефакты.

"Мы не позволим им этого сделать", – акцентировала она.

В июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII в. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинака VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. е.

Эти артефакты были конфискованы для передачи Посольству Украины в Соединенных Штатах в административном порядке.

Напомним, что война в Украине, которую развязала страна-террорист Россия, нанесла ущерб культурным объектам и наследию страны приблизительно на $2,6 млрд. Такие подсчеты сделаны по состоянию на 24 февраля 2023 года.

"Возвращение жизни и справедливости": США передали Украине культурные ценности, похищенные РФ с оккупированных территорий. Фото
"Возвращение жизни и справедливости": США передали Украине культурные ценности, похищенные РФ с оккупированных территорий. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты совершили масштабное разграбление временно захваченного Херсона. Из населенного пункта вывозят технику ГСЧС, ценности из музеев и, возможно, медицинское оборудование.

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