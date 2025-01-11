Возвращают обязательные бомбоубежища: в Норвегии переполошились из-за российской военной угрозы

Правительство Норвегии объявило, что планирует снова ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях. Эта практика в стране была прекращена в 1998 году, однако из-за российской военной угрозы Осло намерено ее вернуть.

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Об этом пишет Politico. Норвегия имеет общую границу с РФ за Полярным кругом, а последняя, ​​как известно, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.

"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария" с войной или вооруженным нападением", – сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

Она отметила, что в таком случае бомбоубежище является одной из необходимых мер защиты.

До 1998 года любой большой жилой комплекс в Норвегии должен был иметь бомбоубежище, но с тех пор, когда эту норму отменили, новых укрытий не строили. Мель отметила, что требование касательно бомбоубежищ будет касаться новых комплексов площадью более 1000 квадратных метров.

Норвежское правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия, и некоторые – для защиты от обычного оружия, в которые можно было бы перепрофилировать станции метро или паркинги.

Эти меры являются частью общего отчета о готовности, который содержит более сотни различных рекомендаций, направленных на укрепление и подготовку Норвегии к возможной войне, а также на случай экстремальных погодных условий или таких событий, как пандемия.

"Готовность России использовать военную силу для достижения политических целей свидетельствует о том, что Норвегии, скорее всего, еще долго придется иметь дело с непредсказуемым и склонным к риску соседом", – говорится в документе.

Ранее мы писали о том, что в Польше разрабатывают правила и нормы эвакуации гражданских граждан и ценностей национальной культуры в случае стихийного бедствия или военной угрозы. Этот документ должен быть готов в течение трех месяцев.

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