Не все боятся Путина все равно: в The Economist исследовали, как страны ЕС тратятся на помощь Украине в зависимости от их расстояния до РФ

Европейский Союз только на первый взгляд кажется единым в обороне и в политике по оборонным расходам. Военная помощь Украине, преимущественно проходящая именно по оборонным статьям расходов бюджетов, наглядно демонстрирует, что не все страны ЕС "одинаково волнуется из-за России".

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В целом чем ближе столица европейской страны к Москве, тем выше ее военная помощь Украине и собственные расходы на оборону, утверждают эксперты The Economist. Они даже создали два графика – с показателями 2023 года и данными за все время полномасштабного вторжения РФ. На обоих можно заметить указанную обратную зависимость.

Именно из-за этой зависимости на графиках "под потолком" Польша и страны Балтии, а Испания, Франция, Италия и вообще центр Европы – в самом низу.

"Трамп четко дал понять, что ожидает от членов НАТО увеличения расходов до 5% ВВП, если они хотят и в дальнейшем пользоваться американской защитой. Расходы на оборону ЕС могут потребовать большого объема в размере 100 миллиардов евро по сравнению с 8 миллиардами сейчас", - отмечает издание, ссылаясь на слова первого в истории комиссара ЕС по обороне Андрюса Кубилюса.

Уже в этом году европейские страны-члены НАТО будут тратить на безопасность 2% ВВП (чего, кстати, Трпамп требовал еще во время своей первой каденции), "но понадобится гораздо больше". Причем Польша и страны Балтии уже тратят больше – именно из-за своей территориальной близости к РФ и "повышенного риска вторжения".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно появились сообщения финской разведки о том, что Россия уже подготовила план вторжения в Финляндию и страны Балтии "с целью создания буферной зоны" между ней и НАТО.

Москва не только проводит учения с целью проникновения на восточный фланг НАТО, но уже утверждает, как и в случае с Украиной, что земли Балтии являются русскими.

Недаром Финляндия закрыла все (кроме одного последнего) пункты пересечения границы с Россией, укрепила свой периметр и снабдила подземные укрытия для своих граждан. Аналогичные действия производят страны Балтии.

Напомним, что на последнем "Рамштайне" Украине пообещали партнеры предоставления "серьезного количества" систем ПВО. Отдельно союзники обещали приложить усилия для скорейшей доставки указанных комплексов Силам обороны.

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