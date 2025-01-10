"Прибалтика должна принадлежать России": в Госдуме РФ заявили, что разгромят Литву за сутки
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ является исторически частью Литвы, "и этого нельзя забывать". Но российский "законодатель" Алексей Журавлев увидел в этом заявлении "посягательство на земли России", заявив, что это наоборот, страны Балтии должны принадлежать РФ.
Журавлев сравнил Науседу с избранным президентом США Дональдом Трампом, который "выразил свои претензии на Гренландию, Канаду и Мексику". А также пригрозил оккупировать Литву за сутки.
"Если пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее всего, должна принадлежать России, как было до революции. В том числе и Вильна – теперь Вильнюс – который с 1795 года был столицей Вильенской губернии Российской империи", – заявил Журавлев.
Представитель Госдумы мысленно уже присвоил Сувалкский коридор и организует через него поставки в Калининградскую область, "ведь ее периодически пытаются изолировать западные политики, подобные Науседе".
"А если понадобится, свою землю мы будем защищать не только на словах. Даже НАТОвские прогнозы показывают, что в военном противостоянии с Россией Литва, армия которой одна из самых слабых в мире, не протянет и суток", – пригрозил росіянин.
Алексей Журавлев, пожалуй, наиболее известен своими рассказами о "европейских борделях", где "насилуют черепах".
Но, как сообщал OBOZ.UA, у Журавлева также подмечена хроническая ненависть к немцам. Так, "законодатель" прямо назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца уродом и пригрозил европейской цивилизации последним козырем страны-изгоя – ядерным оружием.
Конечно, люмпену с "корочкой" депутата Госдумы политики мирового уровня не стали бы отвечать даже если бы узнали о его существовании. Но это не мешает ему ежемесячно угрожать всему миру ядерными ударами.
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