Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ является исторически частью Литвы, "и этого нельзя забывать". Но российский "законодатель" Алексей Журавлев увидел в этом заявлении "посягательство на земли России", заявив, что это наоборот, страны Балтии должны принадлежать РФ.

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Журавлев сравнил Науседу с избранным президентом США Дональдом Трампом, который "выразил свои претензии на Гренландию, Канаду и Мексику". А также пригрозил оккупировать Литву за сутки.

"Если пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее всего, должна принадлежать России, как было до революции. В том числе и Вильна – теперь Вильнюс – который с 1795 года был столицей Вильенской губернии Российской империи", – заявил Журавлев.

Представитель Госдумы мысленно уже присвоил Сувалкский коридор и организует через него поставки в Калининградскую область, "ведь ее периодически пытаются изолировать западные политики, подобные Науседе".

"А если понадобится, свою землю мы будем защищать не только на словах. Даже НАТОвские прогнозы показывают, что в военном противостоянии с Россией Литва, армия которой одна из самых слабых в мире, не протянет и суток", – пригрозил росіянин.

Алексей Журавлев, пожалуй, наиболее известен своими рассказами о "европейских борделях", где "насилуют черепах".

Но, как сообщал OBOZ.UA, у Журавлева также подмечена хроническая ненависть к немцам. Так, "законодатель" прямо назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца уродом и пригрозил европейской цивилизации последним козырем страны-изгоя – ядерным оружием.

Конечно, люмпену с "корочкой" депутата Госдумы политики мирового уровня не стали бы отвечать даже если бы узнали о его существовании. Но это не мешает ему ежемесячно угрожать всему миру ядерными ударами.

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