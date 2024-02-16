Возрождение 'Веймарского треугольника': как Франция, Германия и Польша готовятся воевать с Россией

Европейские политики все чаще говорят о подготовке к новой великой войне против России и что делать это нужно как можно быстрее и масштабнее. Понятно, что их стратегия убедить Путина отказаться от своих планов провалилась. Он не согласится ни на одно соглашение, в котором не окажется победителем. Поэтому единственный способ остановить его – одолеть на поле боя. Для этого нужно больше оружия для Украины и ЕС.

В то же время среди европейских участников НАТО растет обеспокоенность возможным возвращением на президентский пост в США Дональда Трампа, что может поставить под сомнение не только американскую помощь Украине, но и единство Альянса в целом.

Хорошая новость – европейцы наконец-то осознали реальность российской угрозы для себя, а также то, что евробезопасность должна зависеть исключительно от них самих. В нынешних реалиях ЕС будет восприниматься всерьез, только став полноценной военной силой. Плохая новость заключается в том, что трансформация безопасности Европы происходит все еще очень медленно, что, конечно, очень вредит Украине. При этом время, когда США гарантировали Союзу свой "защитный зонтик", истекает.

О том, как Европа готовится к войне с Россией и возможной потере защиты со стороны США – в материале OBOZ.UA.

Париж, Берлин и Варшава берутся за Европу

Как бы негативно не относились к Трампу, но его резкие заявления относительно НАТО реально оживили военный дух в Европе. Локомотивом этого процесса является Польша, которая понимает, что следующей российской мишенью после Украины станет именно она. Варшава ищет варианты для оживления Европы. Один из них – активизация работы "Веймарского треугольника" вместе Францией и Германией, который, кажется, берет ответственность за будущее и безопасность Европы.

Неформальное объединение Германии, Польши и Франции, созданное еще в 1991 году, уже несколько лет находилось в некоем спящем режиме. Сегодня же возрождение такого формата выглядит логичным, ведь эти три страны в военном плане являются самыми большими среди членов ЕС. К тому же между "Бордо, Бохумом и Белостоком" проживает около 190 миллионов человек – почти половина населения ЕС, что делает этот союз достаточно значительным и действенным.

Для обсуждения накопившихся проблем на континенте (прежде всего Украины и будущего НАТО в случае прихода к власти в США Трампа) польский премьер Дональд Туск провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. В трех столицах уверены: укрепление сотрудничества между их странами – единственный способ поддержать и сохранить европейское единство.

Украина в центре внимания

В совместном заявлении по итогам встречи "Веймарского треугольника" для Украины принципиальной является готовность стран-участниц сделать все возможное, чтобы российская агрессия потерпела поражение, и гарантия "поддерживать Украину столько, сколько будет нужно".

"Нельзя допустить, чтобы Путин выиграл эту войну. Он должен увидеть и увидит, что мы не оставим Украину, и здесь "Веймарский треугольник" может сыграть ведущую роль. Мы должны выполнить свои обязательства перед Украиной", – заявил Туск. То есть "Веймар" еще раз подтвердил, что Россия не может рассчитывать на усталость Европы, наоборот, ЕС значительно увеличит свою помощь.

Кроме военной поддержки, страны "Веймарского треугольника" обещают подставить и "политическое плечо" Украине, "чтобы помочь продвигаться вперед на пути к членству в ЕС". Во время летнего саммита НАТО в Вашингтоне Германия, Франция и Польша будут настаивать на усилении сотрудничества с Украиной. Конкретизация проектов предусмотрена на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 12-13 июня в Берлине, а также в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел в формате "Веймар + Украина", что будет иметь более конкретные результаты для нашей страны.

Польша и Германия активно готовятся

Пока большинство планов ЕС усилить свои военные возможности находятся на стадии обсуждения, страны "треугольника" на собственном примере демонстрируют более активный переход к реальным действиям.

Так, Варшава начала крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению. По ней поляки получат 1000 танков K2 из Южной Кореи и 250 Abrams из США. Это сделает Польшу обладателем самой большой танковой силы в Европе. Страна усилит свою артиллерию за счет американских HIMARS. Также польское войско уже скоро получит 1000 новых БМП Borsuk собственного производства, 96 американских вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50 из Южной Кореи. К тому же в ближайших планах Польши – удвоение численности собственной армии до 300 тысяч военных.

В конце холодной войны численность Бундесвера составляла полмиллиона человек, что делало ФРГ одной из самых грозных боевых сил Европы. В период с 1990-го по 2019 год количество военнослужащих сократилось на 60%. Военная техника была либо законсервирована, либо продана, либо сдана в металлолом. В этом году Германия потратит на оборону почти 72 млрд евро – больше, чем когда-либо за всю историю Бундесвера. Учитывая реалии сегодняшнего дня, Олаф Шольц заявил, что Германия в скором времени будет иметь самую большую армию среди всех европейских стран-членов НАТО.

Европа в поиске нового формата безопасности

"Ситуация, которая сложилась в Европе, в том числе из-за заявлений Дональда Трампа в отношении НАТО, заставляет европейцев активнее включаться в процесс обеспечения собственной обороны. У них уже есть понимание того, что ситуация так или иначе будет обостряться, а война, что логично, становится все больше делом Европы" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010- 2017 годах Александр Левченко.

"Эти три страны – Польша, Франция и Германия – влиятельны как в ЕС, так и в НАТО. Поэтому логично, что именно они и инициировали поиск новых форм безопасности и обороны в Евросоюзе. Этот "треугольник" действительно может стать неким стержнем безопасности для ЕС. По моему мнению, это своевременный и удачный ход, который может объединить Союз перед российской угрозой и вероятным уменьшением американского военного присутствия на континенте.

Что касается Украины, то пока, к сожалению, она полноценно не вовлечена в общеевропейскую безопасность и оборону. Надеемся, что в ближайшее время, возможно благодаря тому же "треугольнику", это изменится. Ведь Европа из-за российской угрозы и новых вызовов срочно нуждается в новом оборонном формате и новых подходах в вопросах безопасности", – отметил Александр Левченко.