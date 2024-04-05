'Возникла особая ситуация угрозы': Германия модернизирует свои вооруженные силы

В Министерстве обороны Германии подчеркнули, что поскольку своими действиями Россия подвергает сомнению европейский мирный порядок, это создает особую угрозу для Германии и ее союзников. Следовательно, страна планирует провести модернизацию своих вооруженных сил, чтобы быть готовой к ведению войны.

О намерении реорганизовать армию объявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщили в ведомстве. Он подчеркнул, что перед Германией стоит задача реформировать Бундесвер с целью его оптимизации по требованиям изменчивого времени.

"Поскольку Россия подвергла сомнению европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая ситуация угрозы. Анализ сосредоточился на военной способности и оперативной готовности", – пишут в Министерство обороны страны.

Планируется создание единого оперативного центрального командования, которое объединит функции двух предыдущих структур – командование зарубежными войсками и командование войсками на территории ФРГ.

Также структура Вооруженных сил Германии будет расширена до четырех видов войск вместо нынешних трех, включающих традиционную армию, военно-морской флот, авиацию, а также новое подразделение, которое будет действовать в кибернетическом и информационном пространстве. Киберподразделение будет отвечать за радиоэлектронную борьбу, кибероперации, разведку и защиту информационной инфраструктуры.

В структуру немецкой армии также будут включены силы внутренней безопасности, в то время как военно-воздушные силы будут ответственны за мониторинг состояния своих самолетов – эту функцию ранее выполняло министерство обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия планирует ускорить закупку оружия и более определенно подходить к планированию крупных контрактов на вооружение. Таким образом, ФРГ стремится адаптировать работу своей оборонной промышленности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что правительство Германии присоединилось к инициированному Чехией плану закупки артиллерийских снарядов для Украины. В его пределах страна передаст ВСУ 180 тысяч боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Также ФРГ ищет комбинации для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину. Такое решение было принято во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 4 апреля.

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