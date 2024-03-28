Германия ускорит закупку оружия на фоне нападения России на Украину – Bloomberg

Германия планирует ускорить закупку оружия и более определенно подходить к планированию крупных контрактов на вооружение. Таким образом ФРГ стремится адаптировать работу своей оборонной промышленности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек после встречи с представителями немецких производителей оружия, поставщиков и технологических компаний, передает Bloomberg. ФРГ необходимо обеспечить наращивание производства товаров, повышающих возможности страны обеспечивать свою безопасность, отметил он.

Это необходимо сделать, учитывая "угрожающий фон" со стороны России.

"Ситуация насчет глобальной угрозы изменилась, и не рассуждать об этом было бы наивно", – добавил Хабек.

Нападение РФ на Украину 24 февраля 2022 заставило Германию пересмотреть свой подход к обороне и увеличить расходы на нее. Берлин является вторым крупнейшим партнером Киева после США как в финансовом, так и военном плане. ФРГ уже предоставила Украине помощь на 28 миллиардов евро.

Правительство Германии создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации немецких войск, и 80% этой суммы уже заложено в бюджет. Хабек заявил, что работает над альтернативными фондами, чтобы немецкие компании могли планировать большие заказы на оружие.

Он добавил, что процессы одобрения закупок оружия часто слишком длительные и их необходимо ускорить. Правила относительно товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в военных, так и гражданских целях, также будут пересмотрены, заверил министр экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия планирует приобрести у США дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в будущем заменить Taurus. Их будут использовать с помощью истребителей F-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!