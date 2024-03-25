'Возможны любые варианты': в Генштабе Польши прокомментировали нарушение российской ракетой польской границы

В Генеральном штабе Вооруженных сил Польши сообщили, что в воздушное пространство их страны во время атаки на Украину залетела российская крылатая ракета Х-101. Вариантов, почему это произошло, есть два.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула, передает RMF24. Первый вариант – ракета могла быть запрограммирована так намеренно.

Вторая версия, которую рассматривают в Польше, заключается в том, что российская ракета могла отклониться от определенной траектории полета. Этот вариант следует учитывать в частности из-за незначительной глубины нарушения воздушного пространства Польши и очень короткой продолжительности этой ситуации.

"Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты: как умышленное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто отклонилась от определенного запрограммированного пути", – сказал Кукула.

Он также прокомментировал, почему польская сторона решила не сбивать ракету. По словам военного, в отношении таких целей на границе двух стран решение принимать непросто, ведь "последствия уничтожения с нашей стороны могут повлечь за собой непреднамеренные последствия на другой стороне (границы – Ред.)".

"И то же самое может произойти, когда Украина стреляет по такой ракете. Такая ракета может упасть на территорию Польши и повлечь определенные последствия. Поэтому сегодня мы прежде всего считаем, что это в значительной степени было умышленное действие", – отметил начальник Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув и оставался там в течение 39 секунд. В Польше потребовали от России объяснения и прекращения ее террористических атак.

– Польские военные знали, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела через Люблинское воеводство, вернется в Украину. Однако было принято решение не сбивать ее из-за риска падения обломков.

– Посол России Сергей Андреев проигнорировал вызов в Министерство иностранных дел в Варшаве после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Он заявил, что польская сторона не предоставила "достаточных доказательств".

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