Российский посол проигнорировал приглашение в МИД Польши после инцидента с ракетой

Посол России Сергей Андреев проигнорировал вызов в Министерство иностранных дел в Варшаве после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Он заявил, что польская сторона не предоставила "достаточных доказательств".

Как сообщает RМF24, представитель МИД Польши Павел Вроньский заявил прессе, что Варшава намеревалась вручить ноту протеста Андрееву, однако он не присутствовал 25 марта в министерстве по вызову. Дипломатическая нота будет отправлена ​​другим способом, сообщили в МИД.

В то же время российские пропагандисты процитировали оправдания российского посла, который заявил, что польская сторона якобы не предоставила достаточных доказательств относительно нарушения воздушного пространства Польши ракетой РФ.

В связи с этим дипломат "решил, что нет смысла поднимать эту тему, и отказался посетить польский МИД".

Как сообщал OBOZ.UA, около пяти утра 24 марта одна из крылатых ракет РФ нарушила воздушное пространство Польши. В минобороны страны заявили, что воздушное пространство было нарушено примерно на 0,6-1,2 мили в Люблинском воеводстве, поскольку Россия целилась на украинский Львов.

В оперативном командовании ВС Польши заявили, что ракету решили не сбивать из-за риска падения обломков. Кроме того, оценка траектории, скорости и высоты полета показала, что ракета покинет территорию Польши и вернется в Украину.

Военно-политический обозреватель Игорь Левченко полагает, что польская ПВО выбрала "наиболее легкий путь", просто наблюдая за движением ракеты. По его мнению, войска Польши могли бы поразить цель, если бы ракета сбилась с курса или целенаправленно летела вглубь страны.

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