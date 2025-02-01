'Возможно, мы сделаем что-то значительное': Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о российско-украинской войне. Он надеется "сделать что-то значительное" для ее завершения.

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Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Событие транслировал Fox News.

Политик подтвердил намерение остановить войну. Он сказал, что ведет "очень серьезное обсуждение" с Россией.

"Мы будем разговаривать с Путиным и можем сделать что-нибудь значительное для окончания войны", – сказал Трамп.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны считает, что Владимир Путин продолжает попытки принудить Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, при этом исключающим Украину. А также хочет навязать ему желаемые Кремлем рамки такого диалога.

– В британском издании The Times высказали мнение, что Трамп не сможет обеспечить такие условия мира, которые удовлетворили бы российского диктатора. Потому что Путин начал войну для того, чтобы "сделать Украину дружественным государством".

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