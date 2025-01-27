Трамп никогда не сможет предложить Путину приемлемые условия мира, потому что тот хочет всю Украину – The Times

Президент США Дональд Трамп не сможет обеспечить такие условия мира, которые удовлетворили бы российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказала российская политолог Татьяна Становая, заявив, что глава РФ начал войну для того, чтобы "сделать Украину дружественным государством".

Видео дня

Поэтому, по ее мнению, Трамп, даже если он этого захочет, не предложит то, что удовлетворило бы Путина. Об этом говорится в статье британской газеты The Times.

"Конечно, Путин хочет захватить территорию (Украины – Ред.), но не для этого он пошел воевать. Он пошел на войну, чтобы сделать Украину дружественным государством. Но он не сможет этого сделать. И Трамп никогда не сможет дать Путину то, что он просит", – считает Становая.

Путин заявил, что в Украине не может быть мира, если Киев не откажется от четырех областей, а также от Крыма. Кроме того, диктатор хочет, чтобы Украина стала "нейтральным" государством и отказалась от вступления в НАТО.

В The Times отмечают, что на Западе войну РФ против Украины рассматривают преимущественно как битву именно за украинскую землю. Однако прокремлевские политики и российские аналитики утверждают, что для Путина конфликт заключается прежде всего в установлении в Киеве дружественного к Москве правительства.

"Россия не борется за территорию. Украина не может быть действительно нейтральным государством. Проблема безопасности России... заключается в самом факте существования такого государства, как Украина", – заявил глава националистической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Его поддержал заместитель представителя миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский. "Это не просто вопрос прекращения войны. Это, прежде всего, вопрос устранения первопричин украинского кризиса", – сказал он.

Напомним, что ранее Дональд Трамп призвал Россию немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. Если этого не произойдет, он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Президент США отметил, что на данный момент он готов на ужесточение санкций против РФ только если российский диктатор Владимир Путин не захочет идти на переговоры по завершению войны.

Тем временем президент Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп искренне хочет закончить войну в Украине и может это сделать – "благодаря силе, санкциям, крепкости США, экономике". Но он сейчас не знает всех обстоятельств, и потому пока его заявления не имеют конкретики.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Times со ссылкой на аналитиков озвучили четыре реалистичных варианта того, как может завершиться война РФ против Украины. Они исключили маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или неожиданного успеха украинского контрнаступления.

Отмечается, что многое зависит от нового президента США Дональда Трампа и его способности сломить убеждение Путина в том, что РФ может победить Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!