ФБР не обнаружило в попытке убийства Трампа никаких мотивов или иностранных связей
Федеральное бюро расследований США проанализировало поисковую историю Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Это не помогло следователям установить никаких мотивов стрелка.
Об этом пишет The Washington Post. Представители ФБР сообщили, что они проверили деятельность 20-летнего Томаса Мэтью Крукса в Интернете за пять лет.
"По словам официальных лиц, стрелок не проявлял постоянной политической направленности в своих онлайн-поисках, имея более 60 запросов о Трампе и президенте Джо Байдене за месяц до нападения", – говорится в сообщении.
Поиски Крукса в Интернете указывают на "смесь идеологий", сказал Кевин П. Роджек, специальный агент ФБР, ответственный за офис в Питтсбурге. "Мы не видим окончательной идеологии, связанной с нашим объектом, ни левой, ни правой", – отметил он.
Нападавщий искал информацию как о Национальном съезде Демократической партии, так и о Национальном съезде Республиканской партии, а также исследовал логистику выступления Трампа в Пенсильвании.
Следователи не нашли достоверных доказательств того, что за покушением на Трампа могла стоять иностранная организация, которая направила бы американца осуществить атаку. Также пока не подтверждено, что Крукс был в сговоре с другим лицом.
Расследование продолжается, ФБР продолжает поиск информации о нападавем и его возможных сообщниках.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США арестовали пакистанца, которого в ФБР признали "стопроцентным иранским агентом". Мужчина задержан по обвинению в сговоре с целью убийства бывшего президента Дональда Трампа и других американских политиков.
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