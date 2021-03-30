ВОЗ обнародовала отчет о первоначальном источнике коронавируса

Источник коронавируса, ставшего причиной всемирной пандемии, до сих пор не установлен. Все гипотезы, определенные учеными, по-прежнему остаются в силе. Роль рынков в Ухане (Китай) в распространении COVID-19 не ясна.

Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник, 30 марта, на официальном сайте ВОЗ. Напомним, что для исследования происхождения коронавируса в Китай ранее прибыли ученые из Австралии, Дании, Германии, Японии, Кении, Нидерландов, Катара, России, Великобритании, США и Вьетнама.

Всесторонний анализ имеющихся данных указывает на то, что передача вируса человеку произошла в декабре 2019 года или раньше, симптомы у первого заболевшего проявились 8 декабря 2019 года. Однако ученые хотят получить доступ к биологическим образцам начиная с сентября 2019 года, чтобы установить возможные более ранние случаи.

Чтобы определить более точную роль рынков в Ухане, где торговали животными и морепродуктами, в пандемии COVID-19, нужно опросить всех фермеров и поставщиков, работавших там. Это даст возможность установить животных, которые могли быть хозяевами и посредниками вируса.

На данный момент точно известно, что на этой торговой площадке было широко распространенно заражение SARS-CoV-2, но его источник не установлен.

"Команда также рассмотрела возможность того, что вирус был передан людям через пищевую цепочку. Дальнейшие исследования будут важны, чтобы определить, какую роль дикие животные могли сыграть в распространении вируса на рынки в Ухане и за его пределами", – сообщили ученые.

Исследователи отметили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории является наименее вероятной, но тоже требует дальнейшего расследования.

"Этот отчет – очень важное начало, но еще не конец. Поиск происхождения вируса требует времени, и мы обязаны всему миру найти источник, чтобы мы могли коллективно предпринять шаги для снижения риска повторения этого вируса. Ни одна исследовательская поездка не может дать все ответы", – сказано в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Associated Press написало о том, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через посредника – другое животное. В СМИ ссылались на результаты исследований китайских ученых и экспертов Всемирной организации здравоохранения.