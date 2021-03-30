ВООЗ оприлюднила звіт про первісне джерело коронавірусу

Джерела коронавірусу, який став причиною всесвітньої пандемії, досі не встановлено. Всі гіпотези, визначені вченими, як і раніше залишаються чинними. Ролі ринків в Ухані (Китай) у поширенні COVID-19 не визначено.

Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому у вівторок, 30 березня, на офіційному сайті ВООЗ. Нагадаємо, що для дослідження походження коронавірусу в Китай раніше прибули вчені з Австралії, Данії, Німеччини, Японії, Кенії, Нідерландів, Катару, Росії, Великобританії, США і В'єтнаму.

Всебічний аналіз наявних даних свідчить про те, що передача вірусу людині сталася в грудні 2019 року або раніше, симптоми у першого хворого проявилися 8 грудня 2019 року. Однак вчені хочуть отримати доступ до біологічних зразків, починаючи з вересня 2019 року, щоб встановити можливі більш ранні випадки.

Щоб визначити більш точну роль ринків в Ухані, де торгували тваринами і морепродуктами, в пандемії COVID-19, потрібно опитати всіх фермерів і постачальників, які працювали там. Це дасть можливість встановити тварин, які могли бути хазяїнами і посередниками вірусу.

Наразі точно відомо, що на цьому торговельному майданчику було широко поширено зараження SARS-CoV-2, але його джерела не встановлено.

"Команда також розглянула можливість того, що вірус було передано людям через харчовий ланцюжок. Подальші дослідження будуть важливі, щоб визначити, яку роль дикі тварини могли зіграти в поширенні вірусу на ринки в Ухані і за його межами", – повідомили вчені.

Дослідники зазначили, що версія про витік коронавірусу з лабораторії є найменш вірогідною, але теж вимагає подальшого розслідування.

"Цей звіт – дуже важливий початок, але ще не кінець. Пошук походження вірусу вимагає часу, і ми зобов'язані всьому світу знайти джерело, щоб ми могли колективно вжити заходів для зниження ризику повторення цього вірусу. Жодна дослідницька поїздка не може дати всі відповіді", – вказано у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання Associated Press написало про те, що коронавірус міг передатися людині від летючих мишей через посередника – іншу тварину. У ЗМІ посилалися на результати досліджень китайських учених та експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я.