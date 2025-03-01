"Поблагодарил хоть раз?" CNN посчитало для Вэнса, сколько раз Зеленский был благодарен США

Американские журналисты подсчитали, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский благодарил американцев и лидеров США. Это произошло на фоне резких заявлений Дональда Трампа и его вице-президент Джей Ди Вэнса в Белом доме о "недостаточной благодарности" украинца.

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"Вы должны быть благодарны. У вас нет карт", – сказал Трамп в Овальном кабинете, добавив чуть позже: "Вы должны быть более благодарными". Об этом сообщает CNN.

"Поблагодарили ли вы за всю эту встречу?" – спросил Вэнс у Зеленского.

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно благодарил Соединенные Штаты после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, выражая благодарность президенту Джо Байдену, Трампу, членам Конгресса от обеих партий, оборонным компаниям США и их сотрудникам, а также американскому народу.

Даже после того, как президент Украины досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, в соцсети X он написал словами благодарности за визит, но отметил необходимость справедливого мира.

Журналисты собрали 33 предыдущих примера, когда Зеленский благодарил или выражал благодарность США, их чиновникам или народу за поддержку. Это не полный список, потому что не рассматривалось много внутренних высказываний Зеленского на украинском языке.

В январе 2022 года президент Украины выразил благодарность президенту Байдену за беспрецедентную американскую дипломатическую и военную помощь Украине, а в июле 2022 года приветствовал историческое решение США предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности, включавший современные системы ПВО, и выразил благодарность американскому президенту за постой.

19 августа 2022 года в соцсети X украинский лидер написал, что высоко ценит очередной пакет военной помощи на сумму 775 миллионов долларов и опять же благодарил президента США.

Во время встречи с Байденом в декабре 2022 года Зеленский в очередной раз поблагодарил самого президента, Палату представителей, сенаторов и простых американцев, а в обращении к Конгрессу в канун Рождества он выразил благодарность американцам и чиновникам за неоценимую помощь, как военную, так и финансовую.

За 2023 год Зеленский благодарил встречи и пресс-конференции с Байденом, во время выступлений в Национальном архиве и Национальном университете обороны, еще четыре раза в соцсети X.

"Сегодня здесь нет ни одного человека, которому было бы безразлично, что происходит со свободой. И нет в Украине ни одной души, которая бы не испытывала благодарности к тебе, Америко. Вам – людям, которые помогают нам не потому, что вы вынуждены, а потому что ваше сердце не позволяет иначе. Спасибо. Это и есть человечность. Это то, что делает нас по Украине. Вот что делает вас Америкой", – сказал он в Национальном архиве США в Нью-Йорке. – "Спасибо, Америко!"

В 2024 году Зеленский посвятил Штатам, президенту, Конгрессу и американскому народу более 10 постов в своих соцсетях. Упоминал об Америке во время обращений к украинцам, выступлениям в Президентском фонде и институте Рональда Рейгана, на фабрике боеприпасов в Пенсильвании.

В июне-июле этого же года президент встретился с Байденом, где опять выразил огромную благодарность за двухпартийную поддержку и за решение президента США, не обошел вниманием и самих американцев.

За 2025 год Зеленский по крайней мере дважды благодарил за непреклонную поддержку независимости Украины и за жизненно важную роль, которую Соединенные Штаты сыграли в объединении международного сообщества. В частности, он и не забыл о президенте Трампа "за его интерес к тому, чего мы можем достичь вместе".

За это время у президента Украины были сотни встреч с американскими представителями и иностранными лидерами, выступил на десятках мероприятий, где неоднократно благодарил партнеров за поддержку нашей страны, в том числе и США.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Он пообщался с американскими сенаторами, а в Белом доме встречался с президентом Дональдом Трампом.

Во время разговора с журналистами между Зеленским, американским президентом и вице-президентом Джей Ди Венсом произошла словесная стычка по поводу войны в Украине и значимости США в этом вопросе. Украинского лидера начали обвинять в неблагодарности, а Трамп, вмешавшись, призвал его не рассказывать, что делать Америке.

В то же время мировые лидеры поддержали президента Украины после напряженных событий в Белом доме. Первым отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, далее были президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства, американские сенаторы и другие чиновники.

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