'Войну начала Россия': в Госдепе отреагировали на события в Белгородской области

Спикер Госдепа Соединенных Штатов Меттью Миллер прокомментировал работу диверсионно-разведывательной группы россиян, которые воюют на стороне Украины, в Белгородской области. Это стало первой реакцией Вашингтона на ключевые события в России этого дня.

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Свое замечание американский чиновник сделал в ходе брифинга со СМИ. Он указал, что США не поддерживают атаки на территории РФ, но в данном случае это хорошее напоминание Москве, что именно она виновница происходящего в своей стране.

"Мы очень четко прояснили украинцам, что мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну", – подчеркнул Миллер.

Напомним, что после ярких происшествий в Белгороде, жители города начали стихийно уезжать прочь. На дорогах из области образовались многокилометровые пробки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что резонансные события вокруг российской ДРГ в Белгороде, который украинцы уже успели иронично окрестить "БНР", привлекли внимание и Офиса президента на Банковой. Как заметил советник главы ОП Михаил Подоляк, Украина с интересом наблюдает за происходящим и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

А у кремлевских пропагандистов ситуация вообще вызвала истерику и тревогу. Опальная Скабеева обратилась к зрителям с очень озабоченной физиономией.

"Ну и прямо сейчас тревожные новости, ждем официальных подтверждений, но уже сейчас появляется огромное количество сообщений, в том числе видеосвидетельства ужасов, которые прямо сейчас разворачиваются на границе с Белгородской областью", – пролепетала псевдожурналистка.

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