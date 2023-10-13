Война в Украине должна оставаться в центре внимания мировых медиа: НСЖУ открыл фотовыставку в Париже

С 11 по 13 октября в столице Франции Европейская федерация журналистов совместно с Национальным союзом журналистов проводит фотовыставку "Украина: журналисты в зонах боевых действий".

Выставка в Париже посвящена реалиям русско-украинской войны и работе журналистов в опасных условиях. И эта экспозиция является частью инициативы НСЖУ по организации международного трибунала против России за преступления против журналистов и СМИ.

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Особое внимание уделено журналистам, погибшим при исполнении профессиональной обязанности.

"С начала полномасштабного российского вторжения в Украине при исполнении профессиональных обязанностей пало 16 журналистов. В общей сложности погибло более 70 медийщиков – это и гражданские жертвы российской агрессии, и мобилизованные в армию журналисты. Наша выставка – дань памяти павшим коллегам Журнале. войне сознательно работают в чрезвычайных условиях. Только за последние несколько месяцев было три атаки на автомобили журналистов, которые готовят материалы в прифронтовой полосе. А неделю назад по харьковской гостинице, где проживали журналисты из разных стран и представители международных миссий, был нанесен удар российской ракетой" , – сказал на открытии экспозиции глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Фотографии, представленные на выставке, отражают работу журналистов в разных городах и регионах Украины: Харьковщина, Краматорск, Орехов, Запорожская область, Херсонщина, Буча, Бахмут, Умань, Бородянка, Чернигов, Днепр, Изюм, Донетчина, Мариуполь, Лиман.

На одной из фотографий – жители прифронтового Орехова, обнимающие редактор местной газеты "Трудовая слава" Светлану Карпенко, которая привезла им экземпляры своего издания. На прифронтовых территориях, где часто отсутствуют электричество и мобильная связь, печатная пресса становится единственным средством информирования. При содействии Национального союза журналистам удалось восстановить печать 29 прифронтовых локальных газет.

На выставке представлено 26 фотографий, среди которых, в частности, работы лауреата Пулитцеровской премии и World Press Photo, украинского фотографа Евгения Малолетки, фотографа информационного агентства Associated Press в Украине Ефрема Лукацкого, известных украинских военных фотографов Константина и Влады Либеровых (LIBKOS), Яна Доброносова.

Главная задача выставки – привлечь внимание мировой общественности к работе журналистов во время войны и необходимости наказания за военные преступления.

В открытии приняли участие представители французских медиа, в частности коллеги убитых в Украине французских журналистов Фредерика Леклерка-Имхоффа и Армана Солдина, руководители французских профсоюзов журналистов и члены исполкома Европейской федерации журналистов.

Во время официального открытия продемонстрировано видео о работе журналистов во время войны в Украине, условиях их работы и о том, как Национальный союз журналистов Украины помогает украинским и международным медиа в их работе на передовой.

"НСЖУ обеспечивает коллег, которые едут в командировки в особо опасные регионы Украины, защитным снаряжением – бронежилетами, защитными шлемами, а также тактическими аптечками. Кроме того, мы проводим необходимые тренинги и обучение. А благодаря мощной поддержке Международной и Европейской федераций журналистов, ЮНЕСКО удалось развернуть сеть Центров журналистской солидарности, деятельность которых направлена на помощь нашим коллегам, пострадавшим или нуждающимся в поддержке в условиях войны", – отметил Сергей Томиленко.

Гильерме Канела, который возглавляет Департамент ЮНЕСКО по свободе выражения взглядов и безопасности журналистов, рассказал об участии этой международной организации в мероприятиях по поддержке журналистов и медиа Украины. Он также остановился на роли ЮНЕСКО в борьбе против безнаказанности преступлений, совершенных в отношении журналистов.

"Но с безнаказанностью невозможно бороться, если преступления не документированы. Поэтому нам нужны изображения, точные документы, информация от журналистов-расследователей, правоохранителей, судебно-медицинских экспертов. Над этим нам сегодня следует работать", – добавил Гильерме Канела.

Президент Европейской федерации журналистов Майя Север отметила важность той работы, которую делают мужественные украинские журналисты.

"В мире, где конфликты бушуют в разных уголках земного шара (на днях мы стали свидетелями ужасов, разворачивающихся на Ближнем Востоке), вы и ваши коллеги, сделавшие фотографии и истории, представленные на выставке, заботитесь о том, чтобы страдания украинцев не было забыто. Мы как журналисты будем всегда поддерживать", – сказала госпожа Север.

Она также поблагодарила украинских журналистов "за силу, любовь и мужество в донесении правды миру".

На открытии выставки выступили руководители французского журналистского профсоюза, президент МФЖ Доминик Прадале, представители газеты Le Figaro и Agence France-Presse. Последние подарили НСЖУ альманах памяти Армана Солдина, погибшего в Украине.