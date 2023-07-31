Путин хочет затянуть войну России с Украиной до президентских выборов в Америке в ноябре 2024 года, надеясь на смену хозяина Белого дома и, соответственно, политики Соединенных Штатов по отношению к Украине. Это бесполезные надежды, однако без большего привлечения НАТО и предоставления украинцам современного оружия российско-украинская война может действительно затянуться. Поэтому необходимо изменить подход к этой кровавой войне. Новый подход должен звучать так: война с Россией должна закончиться в 2023 году – победой Украины. Это не только сократило бы время войны, но и уменьшило бы неизбежные потери человеческих жизней, разрушение инфраструктуры и прекратило падение украинской экономики. Украина должна получить все, что сокращает время русско-украинской войны и снижает вероятность Третьей мировой.

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Преступное насилие Российской Федерации против украинцев Москва прикрывает угрозами использования ядерного оружия. Это игра с очень высокими ставками, в которой Путин создает адские риски опасности резкой эскалации, веря, что этим сможет запугать Украину и наших западных союзников. Кремль оказался в тупиковой ситуации, однако до конца этого года мало что может принципиально измениться, если коллективный Запад не решится на смелые шаги, включая поставку Украине более современной авиации.

Украина и будущее

Уже сейчас нужно думать о том, что когда украинская армия выгонит московских захватчиков со своей территории, страдания украинцев могут не закончиться. Украина не может строить свое будущее, пока будет существовать угроза, что Россия сможет его разбомбить. Чтобы победа не оказалась пирровой, нельзя позволять, чтобы Российская Федерация или то, что может от нее остаться, была способна после проигрыша обстреливать Восточную Украину со своей территории или отправлять на наши земли военизированные террористические группы для дестабилизации украинского государства.

Если граница Украины с Россией не превратится в границу Европейского Союза и НАТО с Российской Федерацией, то московиты будут способны легко набегать и отступать, как это делали когда-то в древности их предки – ордынцы. Не говоря уже о Черном море, где российские подлодки будут способны создавать хаос и блокировать украинское судоходство. При этом сейчас сложно прогнозировать точно, кто же может прийти после отстранения Путина от власти. Если Московия даже будет истощена военно, ресурсно, финансово и материально, у ее новых лидеров может остаться запас злобы и реваншистские намерения. Не уничтоженная и не фрагментированная часть России будет всегда огромной угрозой для Украины и для всего мира.

Случилось так, что Соединенные Штаты и коллективный Запад четко установили для Украины правило, когда не допускаются никакие удары по территории Российской Федерации из-за опасений, что Москва способна попытаться перенести свою войну на территорию и западных государств. В то время как Россия ежедневно обстреливает ракетами и бомбит наши территории, рядовые россияне находятся в безопасности и все эти долгие месяцы войны живут так, будто их это не касается вовсе. Наблюдать эту своеобразную игру в поддавки с Кремлем несложно, когда сам не живешь в Украине, а только наблюдаешь за трагедией украинцев на экране своего телевизора. Мол, мы во всем солидарны с вами, но напрямую вмешиваться не можем, потому что это спровоцирует Третью мировую войну.

Первая жертва войны – правда. Россия сама поймала себя на Украину, и несмотря на то, что цена ее неспровоцированной агрессии по Украине с каждым новым месяцем войны становится все больше, Путин никак не желает отказываться от своей идеи фикс – новой колонизации Украины, желая этим закрыть навсегда “украинский вопрос". Несмотря на то, что Российскую Федерацию удалось “растянуть на веревках санкций", российский диктатор до сих пор не подает никаких признаков того, что он готов заканчивать начатую им войну. Он уклоняется, маневрирует и надеется, что, затягивая время, сможет выторговать для себя приемлемые условия.

А когда цена пребывания в Украине для Путина станет слишком высокой, у него всегда остается запасной вариант. Все, что России нужно будет сделать, – это вывести свои террористические войска за российскую границу и заявить, что ее политика “избавления Украины от нацистов достигла успеха". Тогда он сможет восстановить свою армию, учась на ошибках, сделанных в 2022-2023 годах, прежде чем начать новую войну через три-пять лет. Очевидно, что, не добив своего врага, Украина рискует получить второй этап российско-украинской войны. Только тогда может и не быть столь мощной помощи со стороны Запада.

Ядерный шантаж Кремля

Предпринимая попытку взять западный мир “на слабо", надеясь, что в момент наибольшей конфронтации на Западе “моргнут первыми", россияне снова начали угрожать ядерным оружием. Похоже, что в Кремле так и не поняли, что если они применят ядерное оружие, ответ со стороны США и НАТО будет мгновенным. А то, что в последнее время многие российские пропагандисты и эксперты начали запугивать мир возможностью применения ядерного оружия, говорит не о силе Путина, а о слабости самой РФ, в которой уже начали понимать, что долго столь огромного экономического истощения войной Россия не выдержит.

Аргументы этих запугиваний так поразительно подобны друг другу, что создается впечатление, что формировались они в одном “мозговом центре". Этот единственный источник готовит информацию, которую позже озвучивают Караганов, Медведев, Соловьев, Скабеева, Попов, Симоньян и десятки других доверенных лиц, обслуживающих путинский режим. Такие громкие страшилки нужны диктатору, в частности, для внутреннего пользования и нацелены прежде всего на ультраправых российских националистов, составляющих базу Путина. И хотя их нельзя полностью игнорировать, любой ответ должен продемонстрировать, что Америка, Европа и НАТО четко различают, где гиперболизированный блеф, а где реальная угроза. Ведь до сих пор неизвестно, в каком состоянии находится российский ядерный арсенал. И стоит не забывать тот факт, что за последние 8 месяцев Россия снимает системы наведения со своих ядерных ракет и использует их в ракетах с обычными боеголовками для атаки на украинскую инфраструктуру.

Треть ядерного арсенала теоретически все еще может быть годна к использованию, но остается большое отставание в обслуживании оставшихся двух третей. Стоит вспомнить, что Советский Союз проиграл свой блеф с Кубинским ракетным кризисом, поскольку тогда большинство ядерных боеприпасов Никиты Хрущева находились в транспортных ящиках на кораблях, направлявшихся на Кубу. В то время в СССР не было ничего “готового". В этом случае прослеживается определенное сходство с сегодняшними угрозами со стороны Москвы.

На данный момент слабость Путина в том, что после неудачного мятежа Евгения Пригожина его позиции в глазах российского истеблишмента сильно пошатнулись. Пока не предусматривается ни одного “парада победы" или чего-то другого, чтобы восстановить утраченный ими имидж “жестокого лидера". И он пытается это компенсировать, размахивая “ядерной палкой". Однако для серьезного подрыва силы Путина нужно предпринять определенные шаги, вплоть до непосредственных действий против России. Похоже, что Запад решил пойти несколько иным путем: дожать РФ экономически из-за новых санкций и болезненных ограничений ее финансовой деятельности, дождавшись, пока Россия самоуничтожится.

В прошлом месяце на Петербургском экономическом форуме Путин заявил, что ядерное оружие защитит российскую безопасность “в самом широком смысле этого слова", но пока “нет необходимости" его использовать. Стоит вспомнить, что после вторжения в Украину Путин и чиновники, включая заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и министра иностранных делСергея Лаврова, возглавили нагнетание ядерного страха.

А объявляя о вторжении в Украину в первый день войны, Путин предупредил, что любая страна, которая вмешается в войну, столкнется с последствиями, “такими, каких вы не видели за всю свою историю", недвусмысленно намекая на ядерное оружие. Через несколько дней он привел российское ядерное оружие в “особую боевую готовность". Россия приостановила участие в новом соглашении СНВ и объявила, что ядерное оружие будет храниться и в Беларуси.

Свои неудачи в войне с Украиной Россия хочет компенсировать устрашением Украины и Европы ядерным апокалипсисом. А учитывая путинское глубокое убеждение, что он единственный опекун и защитник государства, это указывает на то, что он теперь не знает, что делать дальше. Единственное, что получает Российская Федерация от своего ядерного оружия, это отсутствие прямого участия НАТО или США в российско-украинской войне.

Путин – психопат, который не дрогнет, прибегая к любым доступным ему средствам, чтобы победить в Украине. Вопрос в том, позволят ли ему это сделать его приспешники? Есть те, кто планируют будущее после Путина, и сомнительно, что они захотят начать с позиции, которая будет гораздо невыгоднее, чем сейчас. Использование оружия массового уничтожения – это азартная игра, которую они вряд ли поддержат, поскольку невозможно предсказать результат и последствия такой авантюры. Проще выбросить Путина из насиженного президентского кресла, обвинив его во всех провалах действующего режима.

Невероятными усилиями народа и благодаря западной помощи Украина борется, держится и имеет шанс выйти из войны с Россией победителем. Впрочем, впереди еще долгий и тернистый путь, и многое еще предстоит сделать. Тем более что в Москве до сих пор надеются, что Китай удержит РФ на плаву. И если Америка и Европа не будут действовать более решительно и последовательно, то война может затянуться.

Хочется надеяться на то, что до конца 2023 года Путина уже не будет, его ликвидируют или посадят в тюрьму. Теперь весь мир точно знает, что Россия – не более чем страна третьего мира. И такое унижение становится настоящим ужасом для русского истеблишмента.

Мания величия Путина превратила его в геополитического бешеного пса, а бешеных собак нужно уничтожать, и чем скорее, тем лучше.