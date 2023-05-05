'Война России с Украиной была лишь вопросом времени': Клинтон рассказал о разговоре с Путиным в 2011 году

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон заявил, что война России против Украины неизбежна и является лишь вопросом времени. По его словам, это осознание появилось у него после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в 2011 году.

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Тогда, встретившись с Клинтоном в швейцарском Давосе, Путин выдал, что не согласен с признанием его предшественником Борисом Ельциным Крыма неотъемлемой частью Украины и "не обязан" соблюдать обязательства РФ по Будапештскому меморандуму. Об этом разговоре Клинтон рассказал журналистам в Нью-Йорке, в ходе совместного с женой Хиллари выступления, пишет Financial Times.

Как пишет издание, Клинтон вспомнил разговор с Путиным в 2011 году, когда российский диктатор заявил ему о собственном несогласии с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках Будапештского меморандума. Тогда, в начале 1990-х, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин при посредничестве США подписал соглашение, что РФ будет уважать суверенитет, территориальную целостность и границы Украины в обмен на отказ Киева от третьего в мире ядерного арсенала.

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году – за три года до того, как он забрал Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: "...Я с этим не согласен. И я это не поддерживаю. И я не обязан это [делать]". И с того дня я знал, что это только вопрос времени", – рассказал Билл Клинтон.

В ходе выступления он и его супруга, бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон призвали западные страны усилить военную помощь Украине. По мнению супругов Клинтонов, украинское войско вполне способно победить РФ, если будет иметь достаточно оружия и боеприпасов.

В то же время недостаточная помощь лишь поощрит дальнейшую экспансию не только Путина, но и главы КНР Си Цзиньпина. По мнению Хиллари Клинтон, лишь неудачи РФ на поле боя заставили Китай отложить планы по вооруженному наступлению на Тайвань.

"Си видел это. И я думаю, что до российского вторжения существовал высокий шанс, что он посягнет на Тайвань в течение двух-трех лет. Я думаю, что этот план перенесли", - сказала она.

Хиллари Клинтон убеждена, что Путин стремится нанести удар по демократическому миру и создать новую российскую империю.

"[Путин] ведет то, что он считает справедливой борьбой, чтобы взорвать западную демократию и восстановить, насколько это возможно, Российскую империю. Поэтому он не собирается останавливаться", –- сказала она.

Напомним, ранее Билл Клинтон заявил, что сожалеет, что убедил Украину избавиться от ядерного оружия в 1994 году. Он уверен, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы Киев все еще обладал средствами ядерного сдерживания.

В январе 1994 года президент США Билл Клинтон подписал трехстороннее соглашение с президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком об передаче РФ ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты присоединились к этому соглашению, содержавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.

В начале 2014 года РФ начала грубо нарушать свои обязательства, оккупировав Крым и впоследствии развязав гибридную войну против Украины на Донбассе.