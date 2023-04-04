Билл Клинтон: сожалею, что убедил Украину избавиться от ядерного оружия в 1994 году

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он предположил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы у Киева все еще были средства ядерного сдерживания.

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Об этом сообщает издание RTÉ. Экс-президент США принимал участие в подписании договора о ликвидации ядерного оружия Украины.

"Я чувствую вину, потому что я заставил их согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие", — сказал он.

В январе 1994 года президент США Билл Клинтон подписал трехстороннее соглашение с президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком об устранении ядерного оружия, оставшегося на территории Украины после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты присоединились к этому соглашению, которое включало обязательства России уважать территориальную целостность Украины.

Эти условия были нарушены в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, а затем начала более широкую войну против Украины в 2014 году, которая продолжается до сегодняшнего дня.

"Я знал, что президент Путин не поддержал соглашение президента Ельцина никогда не вмешиваться в территориальные границы Украины — соглашение, которое он заключил, потому что хотел, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия", — сказал Клинтон.

При этом Клинтон сказал, что западная поддержка Украины должна оставаться неизменной.

"Я думаю, что то, что сделал Путин, было очень неправильно, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум и раскритиковал людей, которые над ним работали. По мнению чиновника, украинские дипломаты в 1994 году должны были работать тщательнее, чтобы документ был более юридически защищен. И сейчас им лучше не показываться на глаза украинскому обществу вместо того, чтобы снова публично предлагать свои "услуги" в переговорах с государством-агрессором.