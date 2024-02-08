Война против ХАМАС затягивается: в ЦАХАЛ хотят увеличить срок службы призывников и резервистов

План ЦАХАЛ увеличить продолжительность военной службы призывников и резервистов в связи с продолжающейся войной в секторе Газа вызвал резкий негативный отклик среди законодателей коалиции. Многие из них выразили обеспокоенность, что это решение повлияет на широкую общественность, тогда как члены ультраортодоксального сообщества остаются в основном освобожденными от призыва.

Об этом сообщает The Times of Israel. Предложенные изменения в законы, которые должны быть утверждены законодателями, предусматривают продление срока военной службы мужчин до трех лет, как это было до 2015 года, а также увеличение срока службы военнослужащих-женщин в боевых и других спецслужбах также до трех лет.

Также в планах ЦАХАЛ предусмотрено повышение возраста для выхода на пенсию со службы в запасе до 45 лет для обычных резервистов, до 50 лет для офицеров и до 52 лет для занимающих особые должности. Количество времени, необходимого резервистам для службы в год, будет изменено в соответствии с планами.

В то время как ультраправые представители парламента быстро выступили в защиту ультраортодоксального лагеря, глава Национального единства Бени Ганц выразил поддержку идее расширения военной службы для харедимов.

"7 октября многие израильтяне встали и пошли добровольцами, не задавая вопросов. Среди них были ультраортодоксальные евреи, которые стремились записаться в ЦАХАЛ", – сказал он в поддержку израильского закона о службе, который будет постепенно включать ультраортодоксальных и арабских граждан.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах. Об этом заявили израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви.

Как сообщал OBOZ.UA, ХАМАС выразил готовность к прекращению огня на время обмена пленными, но заявил, что их командиры должны быть освобождены. Однако, по словам Нетаньяху, на данный момент Израиль еще не принял на себя обязательства по освобождению палестинских заключенных.

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