Россия соберет Совбез ООН из-за войны на Донбассе: что обсудят

11 февраля Совет безопасности ООН проведет заседание, на котором обсудит исполнение Минских соглашений и ситуацию на украинском Донбассе.

Об этом свидетельствует распространенная в понедельник, 1 февраля, программа заседаний Совбеза. Мероприятие было инициировано представителями РФ.

Как пишет российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источники, обсуждение приурочено к шестой годовщине подписания соглашений по Донбассу (так называемый Минск-2 подписали 12 февраля 2015 года).

Встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате. Известно, что в феврале в Совете безопасности председательствует Великобритания.

"Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании", – сказала постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что в Трехсторонней контактной группе стало сложно договориться из-за обострения политической ситуации на востоке страны.

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