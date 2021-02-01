Россия соберет Совбез ООН из-за войны на Донбассе: что обсудят
11 февраля Совет безопасности ООН проведет заседание, на котором обсудит исполнение Минских соглашений и ситуацию на украинском Донбассе.
Об этом свидетельствует распространенная в понедельник, 1 февраля, программа заседаний Совбеза. Мероприятие было инициировано представителями РФ.
Как пишет российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источники, обсуждение приурочено к шестой годовщине подписания соглашений по Донбассу (так называемый Минск-2 подписали 12 февраля 2015 года).
Встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате. Известно, что в феврале в Совете безопасности председательствует Великобритания.
"Программа только что принята, и я пока не могу сказать, кто выступит с докладом от ООН на заседании", – сказала постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что в Трехсторонней контактной группе стало сложно договориться из-за обострения политической ситуации на востоке страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский заявил, что глава России Владимир Путин действительно является главным большим препятствием на пути Украины к достижению мира. Однако заверил, что есть шаги, которые могут заставить РФ уйти с Донбасса.
Ранее Зеленский сказал, что после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма между Украиной и РФ нет "отношений".