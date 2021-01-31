Кравчук: на Донбассе обострение, договориться сложно

В Трехсторонней контактной группе стало сложно договориться из-за обострения политической ситуации на Донбассе. Одним из факторов стал "форум" в Донецке с участием российских пропагандистов.

Как сказал в комментарии "Украина 24" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, прозвучали тезисы "матушка Россия, забери нас к себе", однако представители ОРДЛО на заседаниях ТКГ такого не говорят.

"Они говорят о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности, что нужно выполнять Нормандские соглашения, а о себе они молчат. То есть они не говорят, что речь идет о каком-то российском государственном образовании, как было сказано на этом пропагандистском шоу", – отметил он.

По словам Кравчука, на следующем заседании появится вопрос, стоят ли представители ОРДЛО на таких же позициях, как и пропагандисты из России.

"А если у них другое мнение – то какое? То есть для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности. А то, что такие заявления не способствуют улучшению работы, понятно", – подчеркнул политик.

Кравчук добавил, что в случае, если представители ОРДЛО подтвердят позиции, озвученные российскими пропагандистами на "форуме", то он обратится к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау для того, чтобы повестка дня была кардинально изменена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме боевиков, где призвала "Россию-матушку" присоединить к себе оккупированный восток Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой вопрос ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.