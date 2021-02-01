Зеленский рассказал, возможно ли заставить Путина уйти с Донбасса

Президент Владимир Зеленский отметил, что глава России Владимир Путин действительно является главным большим препятствием на пути Украины к достижению мира. Однако заверил, что есть шаги, которые могут заставить РФ пойти с Донбасса.

Об этом гарант сказал в интервью Axios на HBO. В то же время добавил, что раскрывать все карты относительно того, "как понять лидера государства-агрессора", не будет, ведь план не сработает, если все заранее о нем узнают.

"Боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он (Путин. – Ред.). Я в этом уверен", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что война в Украине продолжается уже седьмой год. Однако, по его словам, не только в нашей стране происходят такие ситуации, и найти выход из них хочет каждый человек.

"Мы имеем пример в Грузии, Азербайджане, Нагорном Карабахе... И в Украине, в Молдове. Кейсы – они все разные, но где-то очень похожи. Поэтому сказать стопроцентно, что кто-то знает, как это сделать (заставить Путина уйти с Донбасса. – Ред.) – нет, на 100% – нет. Но есть определенные шаги", – убежден гарант.

Первое, по его мнению, это объединение с Евросоюзом и НАТО, но прежде всего не в юридическом оформлении.

"Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику тех людей, которые не уважают мировой закон, мировой порядок, международные границы", – считает Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма между Украиной и Россией нет "отношений".