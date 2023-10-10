Один фактор имел решающее значение: эксперт объяснил, почему Израиль так долго не мог остановить нападение ХАМАС

Террористам ХАМАС удалось прорваться внутрь Израиля 7 октября благодаря эффекту неожиданности. Открытыми остаются вопросы, где была израильская разведка, когда боевики готовили ракеты и дельтапланы, и почему силы обороны страны не смогли оперативно остановить диверсионные группы.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Гордон Коррера отметил: в первые часы эскалации некоторым приграничным общинам пришлось полагаться на собственные гражданские силы защиты, ожидая военных. "Армия потерпела полную неудачу как сила быстрого реагирования", – пожаловался один из израильтян.

Похоже, у разведки страны не было конкретных данных о будущем нападении. Вероятно, террористам удалось убедить израильских военных, чтобы они неспособны или не желают начинать масштабные боевые действия. Сработали и их меры оперативной безопасности – вероятно, командование не пользовалось электронными средствами связи.

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ХАМАС сделал ставку на беспрецедентный масштаб и скорость, фактически застав ЦАХАЛ врасплох.

Для прикрытия наземных атак боевики выпустили тысячи ракет, перегрузив "Железный купол". Тем временем беспилотники ударили по мониторинговому оборудованию Израиля на пограничном заборе, а взрывчатка и транспортные средства прорвали ограждение примерно в 80 местах.

Также террористы задействовали моторизованные дельтапланы и мотоциклы, на которых около 800-1000 вооруженных мужчин пересекли границу Газа.

Военный обозреватель ВВС Павел Аксенов указал: начало нападения было организовано очень хорошо. Многие эксперты предполагают, что руководству ХАМАС помогли спецслужбы какой-то другой страны, например, Ирана.

"Все эти события привели к хаосу в центрах командования и управления в Израиле, особенно учитывая, что было утро субботы, которое является религиозным праздником для правоверных евреев", – написал Коррера.

Часть боевиков атаковали гражданские объекты, часть – военные аванпосты, которые оказались настолько слабо защищены, что это вызвало шок – как и фотографии израильских танков, захваченных ХАМАС.

Дыры на границе оставались открытыми достаточно долго, чтобы террористы вывезли часть заложников в Газу.

По мнению экспертов, свою роль могло сыграть и то, что израильские силы безопасности и обороны в последние месяцы были больше сосредоточены на Западном берегу реки Иордан, а не на Газе. А ХАМАС, возможно, рассчитывал на разногласия в израильском обществе из-за политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Павел Аксенов обратил внимание на еще одно – такое массированное нападение должны были заметить хотя бы на этапе развертывания. Тысячи запущенных ракет – это сотни пусковых установок. Перелетавшие стену дельтапланы должны откуда-то стартовать. Группы боевиков на машинах должны были загрузиться и выдвинуться на выходные рубежи.

Военный и разведывательный потенциал Израиля давно считали лучшим на Ближнем Востоке и одним из лучших в мире. Но защитники Израиля могли недооценить способности своих врагов.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы.

– По предварительным оценкам, количество погибших в Израиле превысило 900 человек, раненных – более 2400.

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