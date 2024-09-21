Воевал на стороне Украины: президент Грузии помиловала активиста, участвовавшего в акциях протеста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одного из участников акций протеста против закона об "иноагентах" Георгия Шанидзе, который воевал в Украине против российских оккупантов. Соответствующий указ она подписала 20 сентября.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Ранее, 16 сентября, городской суд в Тбилися 16 сентября приговорил гражданского активиста к 4 годам лишения свободы.

"Шанидзе был задержан за повреждение камеры видеонаблюдения на акции у здания парламента Грузии по статье 187 (повреждение или уничтожение вещи). Позже ему было предъявлено дополнительное обвинение по статье 265 (незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества)", – сказано в сообщении.

По первому пункту обвинения суд приговорил Шанидзе к 1,5 годам лишения свободы, по второму – к 4 годам.

Отмечается, что Георгий Шанидзе был добровольцем и воевал на стороне Украины после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готов разорвать соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране. Власть государства призвали выполнить обещания в сфере обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

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