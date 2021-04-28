Военный катер США впервые за 13 лет вошел в Черное море. Фото

Патрульный катер береговой охраны США класса Legend USCGC Hamilton (WMSL 753) вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает пресс-центр Шестого флота Штатов. Американский корабль будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что ранее катер США заходил в Черное море в 2008 и 1995 годах.

Ранее "Гамильтон" совершил логистические поездки в Неаполь (Италия), и Роту (Испания).

Добавим, что в марте ракетный крейсер типа Ticonderoga USS Monterey (CG 61) и ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) провели операции в Черном море в рамках обычного патрулирования для поддержания морской безопасности вместе с другими союзниками и партнерами по НАТО.

Отметим, что Шестой флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии.