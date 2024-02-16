Трамписты отправили Палату представителей Конгресса США на каникулы до конца февраля. Несмотря на это часть законодателей обеих палат Конгресса США совместно обдумывают, как обойти препятствия на пути американской помощи Украине, Израилю и Палестине: главной преградой, собственно, является спикер палаты представителей Майк Джонсон, который пообещал не выносить "вопрос помощи" на рассмотрение коллег.

Далее текст на языке оригинала.

За великими рахунком, є два варіанти "Плану Б":

Перший полягає в застосуванні т.зв. процедури discharge petition, яка дозволяє винести рішення на голосування палати в обхід комітетів і спікера. Члени Палати представників повинні зібрати просту більшість підписів, — 218. Демократи "наколядували" 213 "автографів". Демократам треба заручитись підтримкою ще кількох республіканців.

"Петиція про звільнення, очевидно, може спрацювати... Напевно, є близько 100 республіканців, які хочуть проголосувати за це, і... є велика кількість тих, хто, я думаю, дійсно хоче підписати петицію. Їм просто потрібен кивок, трохи кивка"", – представник-демократ Хуан Варгас.

Другий варіант передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, що включатиме заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України й Тайваню. Він ініційований саме частиною республіканців.

Загальний чек — близько $60 млрд, з них $40 млрд — для України.

Демократи вважають другу ідею перспективнішою, оскільки пакет не передбачає допомоги Газі, — проти гуманітарної підтримки палестинців виступає частина респів.

Нагадаю: 13 лютого Сенат США підтримав пакет, в якому $61 млрд передбачено для України. Законопроєкт має пройти Палату представників, спікер якої Майк Джонсон пообіцяв лягти кістьми, але не пропустити законопроєкт.

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забутою", — Джо Байден лідерам республіканської більшості у Палаті представників США.