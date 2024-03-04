Пройдут в Финляндии, Норвегии и Швеции: НАТО начинает масштабные военные учения

В понедельник, 4 марта, в Европе начинаются масштабные учения НАТО, целью которых станет отработка навыков по защите территорий. Стоит отметить, что в учениях будут принимать участие Финляндия и Швеция, которые совсем недавно присоединились к Североатлантическому альянсу.

В запланированных на две недели мероприятиях примут участие около 20 тыс. военнослужащих из 13 стран. Об этом сообщает издание ABC News.

Учения будут возглавлять военнослужащие из Норвегии. При этом по данным финских военных, в учениях Nordic Response 2024, принимают участие более 4000 финских солдат. В заявлении Сил обороны Финляндии говорится, что страна впервые примет участие в коллективной обороне регионов альянса в качестве страны-члена НАТО.

Примечательно, что Финляндия, имеющая общую границу со страной-террористом Россией протяженностью 1340 километров, присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что стало историческим шагом. В то же время Швеция завершает формальности для вступления в военный блок. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО рассматривалось как лучший способ избежать напряженности в отношениях с РФ.

В течение многих лет учения НАТО, проводимые два раза в год в арктических районах северной Норвегии, назывались Cold Response (Холодная реакция). Вооруженные силы Норвегии отметили, что за счет расширения НАТО учения поменяли название на Nordic Response (Северная реакция).

Кроме Финляндии, Норвегии и Швеции в учениях, которые продлятся до 15 марта, будут участвовать Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и США. Примерно половина войск будет проводить учения на суше. Остальные будут тренироваться на море с участием более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов, а также в воздухе с участием более 100 истребителей, транспортных самолетов и вертолетов.

По словам норвежских военных, объединенные совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона. Бригадный генерал Трон Странд из Королевских ВВС Норвегии заявил, что НАТО должно быть в состоянии дать отпор и остановить любого, кто пытается бросить вызов западным ценностям и демократии.

В Альянсе отметили, что север Европы представляет собой важный и стратегически расположенный район для НАТО, а учения Nordic Response 2024 повышают готовность Северных стран и их способность проводить крупномасштабные совместные операции в сложных погодных и климатических условиях.

Напомним, 1 марта немецкие истребители Eurofighter перехватили военные самолеты страны-террориста России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ не намерена воевать с НАТО и не желает портить отношения с Североатлантическим альянсом. Но тут же главный военный преступник России пригрозил Финляндии "проблемами".

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