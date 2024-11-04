Военные Израиля впервые провели наземный рейд в Сирию: захватили мужчину, который помогал Ирану

Армия обороны Израиля в воскресенье, 3 ноября, заявила, что провела наземный рейд в Сирию, захватив сирийского гражданина, вовлеченного в иранские сети. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил о том, что его войска действуют на сирийской территории.

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Об этом сообщило AP. Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, которая проводилась в последние месяцы, но не указали точную дату.

Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM 3 ноября сообщила, что израильские силы провели "операцию по похищению", целью которой был мужчина на юге страны.

Агентство пишет, что израильские военные захватили мужчину по имени Али Солейман аль-Асси в южном сирийском регионе Саида. Он находился под наблюдением в течение многих месяцев и был связан с иранскими проектами, нацеленными на районы Голанских высот, которые Израиль контролирует вблизи сирийской границы.

Военные сообщили, что кадры с нательной камеры показывают, как солдаты захватывают мужчину в белой майке внутри здания. Мужчина был доставлен в Израиль для допроса.

Журналисты пишут, что Израиль наносил авиаудары в Сирии несколько раз за последний год, нацеливаясь на членов ливанской группировки "Хезболла" и официальных лиц из Ирана, близкого союзника как "Хезболлы", так и Сирии. Но ранее Иерусалим не публиковал никаких данных о наземных рейдах в Сирию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу с Ливаном в воскресенье, заявив, что его внимание сосредоточено на попытках удержать "Хезболлу" от перевооружения посредством иранского оружия, поставляемого в Ливан через Сирию. Израиль заявляет, что его кампания в Ливане направлена ​​на то, чтобы оттеснить "Хезболлу" от границы и положить конец более чем годовому обстрелу группировкой северной части Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ливане ликвидирован командир подразделения беспилотников террористической группировки "Хезболла" Али Баракат. Операцию осуществила Армия обороны Израиля.

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