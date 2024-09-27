'Военные дотянутся везде': Нетаньяху в ООН пригрозил Ирану ударом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану ответным ударом в случае нападения на его страну. Глава израильского правительства заявил, что военные ЦАХАЛ "дотянутся везде".

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Выступая на Генеральной ассамблее ООН в пятницу, 27 сентября, Нетаньяху призвал положить конец "умиротворению" Ирана. По словам политика, необходимо сделать все, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие.

"У меня есть послание для тиранов в Тегеране: если вы нападете на нас, мы нападем на вас. В Иране нет места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. И это касается всего Ближнего Востока", – сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль побеждает.

Также израильский премьер раскритиковал ООН, заявив, что эта организация превратилась в "надменный фарс".

"Пока к еврейскому Государству Израиль не будут относиться так же, как к другим странам, пока не будет осушено это антисемитское болото, ООН будет считаться справедливо мыслящими людьми не более чем надменным фарсом", – заявил премьер-министр Израиля.

Нетаньяху отметил, что с тех пор как ХАМАС вторгся в Израиль, его страна сражается еще на шести фронтах войны, которая была начата Ираном. Речь о "Хезболле", которая атакует Израиль с территории Ливана, йеменских Хуситах, шиитских военизированных формирований Ирана, которые действуют на территории Сирии и Ирака, а также о "палестинских террористах" на западном берегу реки Иордан и самом Иране.

Он также подчеркнул, что израильские военные дают отпор террористам с невероятным мужеством и самопожертвованием.

В ночь на 22 сентября Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.

23 сентября начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявлял, что Армия обороны Израиля начала превентивную наступательную операцию против "Хезболлы".

Позже стало известно, что согласно указаниям разведки, ЦАХАЛ нанес сотни ударов по целям Хезболлы на юге Ливана, включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир сейчас сталкивается с невиданными вызовами. На Ближнем Востоке, в Украине, в Судане, в других точках планеты идут жестокие войны с непредсказуемыми финалами – и ситуация стала действительно угрожающей.